Madre entrega a su hijo por abandonar a su bebé en una bolsa de plástico; Fiscalía les dice que ahí no es

Cuando pensó que nadie lo vería, Lucio David sacó una bolsa de plástico de su mochila y tiró a su hijo recién nacido en una banqueta.

Por: Edel Osuna

Pero no contaba con que una cámara de seguridad apuntaba justamente a donde él se había parado para cometer su acto y logró grabar todo.

Afortunadamente, un vecino que regresaba a casa de comprar pan escuchó el llanto del nene, por lo que junto con algunos locatarios le abrigaron; al sitio se presentaron policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM)y paramédicos, quienes lo llevaron al hospital.

CÁMARA LO DELATA

De inmediato el video de la fechoría del joven se viralizó en redes y, al reconocerlo, su madre optó por entregarlo a las autoridades.

Sin embargo, y de esas cosas que sólo pasan en el México al que Salvador Dalí llamó más surrealista que él y por el que nunca más el pintor español quiso volver, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CdMx), donde lo entregó su progenitora, le dijo que ahí no era.

Y como no era su jurisdicción, le indicó que debía presentarlo en la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEdomex), donde se esperaba que resolviera la situación legal del joven.

Durante una entrevista, la señora contó: "Nosotros fuimos y lo entregamos. Cuando nosotros vimos y supimos donde estaba, porque se nos dio a la fuga, mi esposo se fue por él y llamó a las patrullas".

Además, dijo que, en caso de que a su hijo le impusieran una fianza, no la pagarían por nada del mundo.

Por otra parte, en redes sociales los internautas claman para que se detenga también a la madre del pequeñito, pues supuestamente también estuvo de acuerdo tanto en la planeación, como en la forma en que se deshicieron del nene.

SE ENTREGA en @FiscaliaCDMX el Q ABANDONO al BB en TULTITLAN... y NO lo RECIBEN!

Es el joven q dejó así, en una bolsa, a un bb en @edomex.

Fue con un hombre a entregarse a la Fiscalía en @AlcCuauhtemocMx pero ahí le dijeron que tenía q ir q @FiscaliaEdomex



Detalles #C4EnAlerta pic.twitter.com/vJS5zTqd35 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 13, 2025

LA VERSIÓN DE LA MADRE DEL BEBÉ

No obstante, Carlos Jiménez señaló en su espacio televisivo, que le había quitado el bebé a su madre después de que esta lo dio a luz.

De conformidad con Telediario, la mamá del niño explicó que la tarde del martes 11 de febrero, cuando estaba trabajado le dolió fuertemente el vientre; rápidamente se metió al baño y, al revisarse, el bebé se le vino.

"Estaba trabajando y tuve un dolor muy fuerte en el vientre, me dolía demasiado y entré al baño. Cuando entré, al limpiarme vi que tenía sangre. Después se me vino el bebé con todo y la placenta, fue cuando entré en pánico no supe qué hacer. Estaba desangrándome, me zumbaban los oídos y veía todo borroso, estaba muy débil".

A su lado estaba Lucio David, quien tomó al pequeño y le dijo que lo llevaría al hospital; confiando en ello, este se marchó en tanto que ella aseaba donde había dado a luz.

"Entregué al bebé a su papá para que me ayudara a ver qué podíamos hacer con él y yo me quedé a limpiar porque estaba en mi área de trabajo y no podía dejar todo así. Pensé que lo iba a llevar al hospital, no pensé que fuera a hacer lo de tirarlo".

A raíz de ello, la madre del bebé interpuso denuncia en contra del joven ante la Fiscalía mexiquense.

En caso de que se finque responsabilidad a Lucio David, podría pasar 40 años en prisión.