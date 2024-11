Tecate Pa´l Norte 2025: Estos son los precios por día de los boletos para la nueva edición del festival

El festival más esperado por los mexicanos, Tecate Pa´l Norte 2025, continúa generando emoción entre los fanáticos de la música al confirmar que su nueva edición se llevará a cabo del 4 al 6 de abril de 2025 en el Parque Fundidora de Monterrey, Nuevo León.

El evento, que promete ser una de las grandes celebraciones musicales del año, no solo contará con más de 150 bandas y 9 escenarios distribuidos en el Parque Fundidora, sino que también ofrecerá una amplia variedad de opciones para que los asistentes disfruten al máximo, incluyendo una zona de hidratación gratuita, un área gastronómica de primer nivel y cajeros automáticos para una experiencia más cómoda.

PRECIOS POR DÍA DEL FESTIVAL TECATE PA´L NORTE 2025

El festival ha dado a conocer los precios para aquellos que desean asistir a uno o más días del evento. Los boletos están disponibles en diferentes categorías, con precios que van desde los mil 975 pesos hasta los 4 mil 495 pesos, sin contar el cargo por servicio.

Estos son los precios por día:

General: Mil 975 pesos

Mil 975 pesos General +: 2 mil 275 pesos

2 mil 275 pesos Ascendente: 3 mil 745 pesos

3 mil 745 pesos VIP: 4 mil 495 pesos

ARTISTAS QUE SE PRESENTARÁN

Tecate Pa´l Norte 2025 es conocido por su diversa oferta musical, y en esta edición no será la excepción. El evento combinará artistas de géneros tan variados como rock, pop, electrónica y más, por lo que habrá algo para todos los gustos.

Entre los nombres más destacados de este año, se encuentran Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Charlie XCX, Green Day, Kings of Leon, The Black Keys, Fall Out Boy, The Chainsmokers y Massive Attack.

Además, habrá una impresionante alineación de artistas de música electrónica y experimental como Gesaffelstein, Sasha & John Digweed, Deep Dish, Benson Boone y Claptone.

La venta de boletos continúa y, aunque las opciones más económicas ya se han agotado, los organizadores aseguran que será un evento que valdrá cada peso invertido para los miles de asistentes que se darán cita en Monterrey el próximo abril.