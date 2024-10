Tecate Pa'l Norte: ¿My Chemical Romance se suma? Todo lo que debes saber del evento

El evento regiomontano Tecate Pa'l Norte ha estado subiendo contenido a través de sus redes sociales que deja incertidumbre y emoción entre los fanáticos del festival, y aunque aún no hay una confirmación oficial, la revelación de los artistas invitados ya tiene fecha.

Ángel Rey, famoso por dar información por adelantado sobre conciertos y eventos de México, ya se ha puesto manos a la obra y ha publicado desde su cuenta de X (antes Twitter) que el día que el festival sacará el tan esperado line up será el día martes 29 de octubre.

¿PISTAS Y CÓDIGOS EN REDES?

En su campaña de promoción de Tecate Pa'l Norte se ha publicado un confuso video donde se deja ver un número de teléfono en el que si marcas se reproduce un mensaje, y un video igual de misterioso igual comparte una serie de código que han despertado teorías sobre el line up.

Tanto el video como la llamada daban coordenadas de 3 ciudades en México:

Monterrey

Guadalajara

Ciudad de México.

Esta dinámica era para que la gente ganara una mochila con mercancía gratis de los pasados festivales de Tecate Pa'l Norte.

¿MY CHEMICAL ROMANCE PODRÍA SUMARSE AL LINE UP?

Toda la conjetura acerca de la inclusión del grupo surge a partir de que en redes sociales Oscar Flores Elizondo comenzó a seguir a My Chemical Romance, siendo esto un evento importante dado que Oscar Flores es el empresario fundador de Apodaca Group, la empresa que se encarga de organizar diversos eventos como el Tecate Comuna y Dale Mixx.

En dado caso de ser verdad, My Chemical Romance regresará a las tierras mexicanas después de su presentación en el 2022 en el evento de Corona Capital.

TEORÍA DE OTROS ARTISTAS

Al igual que con My Chemical Romance, los fans ya han empezado a especular a través de las redes sociales sobre los artistas que podrían o no aparecer en el escenario de Tecate Pa'l Norte. Dentro de estas teorías ya se encuentran estrellas como Green Day, Olivia Rodrigo, Nathy Peluso, Foster The People y J Balvin.