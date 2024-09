¿Te descuentan de tu sueldo los vales de despensa? Esto dice la LFT

Algunos empleados pueden recibir vales de despensa, una prestación laboral opcional y es parte de la compensación laboral, la Ley Federal del Trabajo regula este apoyo y explica detalladamente lo que implica ante los derechos y beneficios de los trabajadores. Sin embargo; existen casos en que los empleadores descuentan del salario esta prestación y algunos se preguntan si esto es legal.

Los vales de despensa son una prestación que se otorga a los trabajadores en forma de cupones físicos o tarjetas electrónicas con los que puedan hacer la compra de alimentos y productos de primera necesidad. Esto se realiza con el fin de complementar el salario y proporcionar beneficios adicionales a los empleados.

¿SE PUEDEN DESCONTAR LOS VALES DE DESPENSA DEL SUELDO?

Ante la incertidumbre si los vales de despensa pueden ser descontados del sueldo, debemos recurrir a la Ley Federal del Trabajo, específicamente el Artículo 84, aquí se señala que el salario de un trabajador se compone de diversas formas de pago, incluyendo gratificaciones, percepciones, y prestaciones en especie. Los vales entran dentro de este último aspecto; diseñado para ser utilizado para el bienestar del empleado.

La LFT señala que los vales de despensa no se pueden considerar como parte del sueldo del empleado. Por lo tanto, no se toman en cuenta para el cálculo de prestaciones, esto significa que no forman parte del Salario Base de Cotización, siempre y cuando el valor de dicha prestación no supere el 40% de una Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Es importante mencionar que esta prestación no se encuentra estipulada en la ley, es algo opcional que cada empresa o empleador decide entregar a sus trabajadores; algunos los dan porque son deducibles de impuestos y se consideran una prestación adicional que puede hacer a una empresa más competitiva y puede ayudar en la retención de talento.