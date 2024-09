LFT: ¿Qué pasa si tu día de descanso cae en un día festivo? Esto dice la ley

Ley Federal del Trabajo (LFT) se encarga de establecer tus derechos como trabajador en cuanto a los periodos de descanso, entre otros más. Por ello, tus días de vacaciones y los días festivos están protegidos por la ley.

De acuerdo al artículo 76 de la LFT, las vacaciones de un trabajador son días de descanso remunerados que te corresponden por tu antigüedad en el trabajo. Mientras que los festivos son descansos obligatorios establecidos por la ley, como el 16 de septiembre o el 25 de diciembre.

¿DÍA FESTIVO Y VACACIONES?

Los días festivos no se descuentan de tus vacaciones, lo que significa que si tus vacaciones inician un 15 de marzo y terminan el 22 de marzo (tercer lunes, Día del Natalicio de Benito Juárez), el día 18 no contará como parte de tus vacaciones, y seguirás teniendo derecho a tus 12 días completos de descanso.

¿QUÉ PASA SI TENGO QUE TRABAJAR EN UN DÍA FESTIVO?

Si tu patrón te solicita trabajar en un día festivo, tienes derecho a que te paguen doble, es decir que además de tu salario diario, recibirás un pago extra equivalente a un día más de trabajo: Tu salario diario + Un salario más por trabajar en un día festivo.

¿CUÁLES SON LOS DÍAS FESTIVOS OFICIALES EN MÉXICO?

1 de enero - Año Nuevo

- Año Nuevo Primer lunes de febrero - Aniversario de la Constitución

- Aniversario de la Constitución Tercer lunes de marzo - Natalicio de Benito Juárez

- Natalicio de Benito Juárez 1 de mayo - Día del Trabajo

- Día del Trabajo 16 de septiembre - Día de la Independencia

- Día de la Independencia 1 de octubre - Por primera vez en 2024 (anteriormente el 1 de septiembre) con motivo de la transición del Poder del Ejecutivo Federal

- Por primera vez en 2024 (anteriormente el 1 de septiembre) con motivo de la transición del Poder del Ejecutivo Federal Tercer lunes de noviembre - Revolución Mexicana

- Revolución Mexicana 25 de diciembre - Navidad

¿QUÉ PASA SI MI PATRÓN NO RESPETA MIS DERECHOS?

Si crees que tu patrón no te está pagando correctamente por trabajar en días festivos o que no te está otorgando tus vacaciones completas, puedes acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet). Ellos te brindarán asesoría gratuita y te ayudarán a hacer valer tus derechos. Si tienes dudas o crees que tus derechos están siendo vulnerados, no dudes en buscar ayuda.