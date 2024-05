Starbucks: Este es el nuevo vaso que lanzará a principios de junio por el Día del Padre

En celebración del Día del Padre 2024, Starbucks ha anunciado el lanzamiento de un nuevo vaso conmemorativo especialmente diseñado para los papás mexicanos. Este año el calendario establece que este día se celebrara el tercer domingo de junio, esto significa que será el 16 de junio del 2024 cuando se reconozca a los padres de familia en México.

La cafetería estadounidense presentó el nuevo producto para celebrar a los papás mexicanos, a través de su cuenta oficial de TikTok, en donde se pudo ver el diseño del vaso, con la descripción de: ¡El vaso más padre! Perfecto para demostrarle a papá cuánto lo queremos.

¿CUÁNDO SALDRÁ EL NUEVO VASO DE STARBUCKS POR EL DÍA DEL PADRE ?

Este nuevo producto de la marca para conmemorar a los papás mexicanos, estará disponible para los miembros Gold de Starbucks Rewards a partir del lunes 3 de junio, lo que indica que será justo después de las elecciones de 2024. Aún no se tiene una fecha en la que saldrá a la venta para todos sus clientes en general.

¿CUÁL ES EL NUEVO VASO DE STARBUCKS?

El vaso tiene un diseño elegante y distintivo: es de color gris metálico con una tapa azul. En los costados, se puede leer la frase "Brewed for you" (elaborado para ti), acompañada de algunos dibujos que completan su estética. Hasta el momento, no se ha revelado el precio, la marca ha indicado que estará disponible en todas sus sucursales del país.

El objetivo de Starbucks con este lanzamiento es que los consumidores adquieran este vaso como uno de los obsequios ideales para el Día del Padre, permitiendo así que los clientes expresen su cariño y aprecio de una manera única y especial.

La noticia de este nuevo producto ha generado gran expectación entre los seguidores de la marca, quienes esperan con ansias poder adquirirlo y sorprender a sus padres con un regalo práctico y con estilo.

Para más detalles sobre la disponibilidad y precio de este vaso conmemorativo, los clientes pueden seguir las actualizaciones en las redes sociales de Starbucks México.