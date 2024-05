Starbucks regalará cafés este 2 de junio con solo presentar un requisito bastante sencillo

Este domingo 2 de junio, día de las elecciones en México, Starbucks ha anunciado una promoción especial para incentivar la participación ciudadana. La cadena de cafeterías estadounidense ofrecerá cafés gratis en todas sus sucursales del país a quienes cumplan con un sencillo requisito.

Esta iniciativa de Starbucks es con el objetivo de recompensar el compromiso de los ciudadanos que salgan a votar este 2 de junio.

¿CUÁL ES EL REQUISITO PARA TENER UN CAFÉ GRATIS DE STARBUCKS?

Starbucks entregará un café del día Espresso o Chiapas tamaño Alto (300 ml) a las primeras 140 personas que presenten su dedo entintado en cada tienda participante.

La promoción estará vigente desde la apertura hasta el cierre de las tiendas o hasta agotar las 140 redenciones disponibles por tienda.

¿CUÁNDO ES VÁLIDA ESTA PROMOCIÓN?

La promoción de Starbucks estará vigente el 2 de junio en tiendas físicas en todo el país, excepto en aeropuertos, tiendas Reserve Bar y tiendas dentro de instituciones educativas.

Así mismo, esto no aplica en servicios Drive Thru, Pick up (Recoge en Tienda), Car Pickup (Recoge en tu auto) ni delivery a través de plataformas como Didi, Rappi, Uber o Wow+. De igual manera, no se puede combinar con otras ofertas, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards.

No se incluyen modificadores; cualquier adición se cobrará a precio de lista.

¿QUÉ PASARÁ EL 2 DE JUNIO EN MÉXICO?

El 2 de junio es una fecha clave en el calendario electoral mexicano. Este día se celebrarán elecciones para elegir a la próxima Presidencia de la República, así como diversos cargos legislativos y gubernamentales locales.

En total, se decidirán 19,634 cargos, incluyendo diputaciones locales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías.

La importancia de estas elecciones radica en la renovación de gran parte de las autoridades locales y nacionales, lo que subraya la necesidad de una alta participación ciudadana.