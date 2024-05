Starbucks tendrá una promoción de 20 pesos, ¿Cuándo aplicará?

Starbucks, la famosa cadena de cafeterías estadounidense, ha anunciado una promoción que seguramente encantará a sus clientes. Los amantes del café podrán disfrutar de un café del día, caliente o helado, en tamaño Alto por tan solo 29 pesos.

La noticia se dio a conocer a través del portal oficial de Starbucks y ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Esta promoción busca que más consumidores puedan disfrutar de su producto estrella a un precio muy accesible.

¿DE QUÉ TRATA LA PROMOCIÓN DE 29 DE PESOS DE STARBUCKS?

Los interesados en tener un café de Starbucks en 29 pesos, la bebida participante en esta promoción es un café del día caliente o helado, tamaño alto.

Además, quienes deseen un tamaño mayor, podrán hacerlo con un pequeño costo adicional:

Hacerlo tamaño Grande (400ml) por 10 pesos adicionales.

Hacerlo tamaño Venti (500ml) por 15 pesos adicionales.

¿CUÁNDO APLICARA LA PROMOCIÓN DE 29 PESOS DE STARBUCKS?

La promoción de Starbucks será válida del 27 de mayo al 28 de julio. Solo en tiendas Starbucks ubicadas en los estados de Jalisco, Nuevo León, Sonora, Querétaro, Nayarit, Puebla y Tlaxcala.

De igual manera, solo está disponible para miembros del Programa Staburcks Rewards, así como no es aplicable en tiendas ubicadas en aeropuertos ni en tiendas Reserve.

Por otro lado, la oferta está sujeta a disponibilidad de productos en cada tienda participante.

Así mismo, la promoción no incluye modificadores, que se cobrarán a precio de lista, y no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa. No aplica para refill en café del día.

Válido al ordenar en tienda, Pickup (recoge en tienda), y Car Pickup (recoge en tu auto). No aplica en Starbucks Rewards Delivery (servicio a domicilio) ni con agregadores como Uber, Didi, o Rappi.

Esta es una oportunidad imperdible para los amantes del café en las regiones mencionadas, quienes podrán disfrutar de su bebida favorita a un precio excepcional durante los próximos dos meses.