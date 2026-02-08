  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Domingo, 8 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Sismo de 5.7 sacude la Ciudad de México hoy 8 de febrero: ¿Se reportan daños?

Autoridades activaron protocolos preventivos, ciudadanos reportaron percepción del movimiento y se difundieron datos oficiales del evento registrado

Feb. 08, 2026
Habitantes de la Ciudad de México se resguardan en zonas seguras tras percibir el sismo de este domingo 8 de febrero
Habitantes de la Ciudad de México se resguardan en zonas seguras tras percibir el sismo de este domingo 8 de febrero

La alerta sísmica se activó en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que generó que cientos de personas se resguardaran por precaución y siguieran las recomendaciones de Protección Civil de buscar zonas seguras como marcos de puertas o esquinas interiores.

De acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), México; los datos del sismo fueron:

  • Hora: 15:42:10 (tiempo del centro de México)
  • Epicentro: 19 km al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca
  • Magnitud: 5.7 (preliminar)
  • Profundidad: 10 km
  • Tipo de evento: Sismo tectónico

Aunque esta magnitud y localización no suponen un temblor fuerte en la capital, la distancia no impidió que el movimiento fuera percibido debido a la manera en que las ondas sísmicas viajan por el subsuelo.

ACTIVIDAD SÍSMICA NACIONAL DURANTE EL DÍA

El SSN también reportó que durante la madrugada de este domingo se registraron otros movimientos telúricos de menor intensidad en diferentes estados del sur del país, como Chiapas y Oaxaca, con magnitudes entre 4.0 y 4.1. Estos eventos ocurrieron en las primeras horas del día y fueron detectados por estaciones sismológicas, aunque no se reportaron daños ni afectaciones relevantes por ellos.

DAÑOS MATERIALES Y REPORTES OFICIALES

Hasta el momento no existen reportes oficiales de daños materiales, lesionados o víctimas a causa del movimiento percibido este domingo en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas y de los estados cercanos mantienen monitoreo continuo como parte de los protocolos de revisión tras un sismo sentido por la población.

Protección Civil capitalino ha llamado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de seguridad y verificar posibles réplicas, ya que es común que tras un evento principal se presenten movimientos secundarios de menor intensidad en los minutos u horas siguientes.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Confirman identidad de minero localizado sin vida en fosa clandestina
Nacional / México

Confirman identidad de minero localizado sin vida en fosa clandestina

Febrero 08, 2026

Autoridades avanzan en peritajes, familiares reciben notificación oficial y continúan las diligencias mientras se investigan el hallazgo

¿Qué es el "juego del pato"? Así operaba la maestra acusada de abuso
Nacional / México

¿Qué es el "juego del pato"? Así operaba la maestra acusada de abuso

Febrero 08, 2026

Práctica escolar bajo investigación genera alarma social, detalla señalamientos, testimonios y el contexto que encendió las alertas entre los padres

Alertan por robos cometidos por falsos repartidores; así puedes prevenirlos
Nacional / México

Alertan por robos cometidos por falsos repartidores; así puedes prevenirlos

Febrero 07, 2026

De acuerdo con las autoridades los criminales se hacen pasar por repartidores de aplicaciones para ingresar a las viviendas