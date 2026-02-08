Sismo de 5.7 sacude la Ciudad de México hoy 8 de febrero: ¿Se reportan daños?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La alerta sísmica se activó en distintos puntos de la Ciudad de México, lo que generó que cientos de personas se resguardaran por precaución y siguieran las recomendaciones de Protección Civil de buscar zonas seguras como marcos de puertas o esquinas interiores.

De acuerdo con reportes del Servicio Sismológico Nacional (SSN), México; los datos del sismo fueron:

Hora: 15:42:10 (tiempo del centro de México)

Epicentro : 19 km al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca

: 19 km al noreste de Puerto Escondido, Oaxaca Magnitud: 5.7 (preliminar)

Profundidad: 10 km

Tipo de evento: Sismo tectónico

Aunque esta magnitud y localización no suponen un temblor fuerte en la capital, la distancia no impidió que el movimiento fuera percibido debido a la manera en que las ondas sísmicas viajan por el subsuelo.

ACTIVIDAD SÍSMICA NACIONAL DURANTE EL DÍA

El SSN también reportó que durante la madrugada de este domingo se registraron otros movimientos telúricos de menor intensidad en diferentes estados del sur del país, como Chiapas y Oaxaca, con magnitudes entre 4.0 y 4.1. Estos eventos ocurrieron en las primeras horas del día y fueron detectados por estaciones sismológicas, aunque no se reportaron daños ni afectaciones relevantes por ellos.

DAÑOS MATERIALES Y REPORTES OFICIALES

Hasta el momento no existen reportes oficiales de daños materiales, lesionados o víctimas a causa del movimiento percibido este domingo en la Ciudad de México. Las autoridades capitalinas y de los estados cercanos mantienen monitoreo continuo como parte de los protocolos de revisión tras un sismo sentido por la población.

Protección Civil capitalino ha llamado a la población a mantener la calma, seguir las recomendaciones de seguridad y verificar posibles réplicas, ya que es común que tras un evento principal se presenten movimientos secundarios de menor intensidad en los minutos u horas siguientes.