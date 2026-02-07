Alertan por robos cometidos por falsos repartidores; así puedes prevenirlos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El crecimiento de los servicios de entrega a domicilio ha traído consigo nuevas dinámicas urbanas, pero también ha abierto la puerta a formas de delincuencia cada vez más sofisticadas. Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México emitió una alerta dirigida a los habitantes de la capital por el incremento de robos a casa habitación cometidos bajo la modalidad del "falso repartidor", un método que se caracteriza por no utilizar violencia directa y aprovechar la confianza de los vecinos.

A través de redes sociales, la dependencia informó que este tipo de delitos se ha detectado principalmente en zonas donde el flujo de repartidores es constante, como privadas, unidades habitacionales y condominios con accesos controlados. Los delincuentes utilizan mochilas, chalecos o incluso motocicletas similares a las de plataformas de delivery para pasar desapercibidos y evitar levantar sospechas.

ASÍ OPERAN LOS FALSOS REPARTIDORES

De acuerdo con la SSC, los responsables se hacen pasar por trabajadores de aplicaciones de reparto para ingresar a conjuntos habitacionales o calles cerradas. Una vez dentro, simulan entregar un pedido tocando puertas o activando timbres, con el objetivo de verificar si el inmueble se encuentra vacío. En caso de no recibir respuesta, aprovechan para forzar cerraduras y sustraer objetos de valor, como aparatos electrónicos, dinero o joyas.

Esta modalidad resulta especialmente peligrosa porque no suele generar ruidos ni confrontaciones, lo que retrasa la detección del robo. Además, el uso de indumentaria asociada a servicios de entrega hace que vecinos o vigilantes asuman que se trata de una actividad legítima.

RECOMENDACIONES CLAVE PARA EVITAR SER VÍCTIMA

Ante este escenario, la Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió una serie de recomendaciones para reforzar la seguridad en el hogar y reducir el riesgo de ser víctima de este tipo de delitos. Una de las principales medidas es verificar cualquier entrega inesperada antes de abrir la puerta, incluso si la persona porta uniforme o mochila de alguna plataforma conocida.

Las autoridades sugieren utilizar mirillas, cámaras de videovigilancia o sistemas de intercomunicación para identificar a quien se encuentra afuera. También es recomendable contactar directamente a la empresa o aplicación de reparto para confirmar si existe un pedido activo, en caso de dudas.

Asimismo, se exhorta a no permitir el acceso a personas desconocidas ni entregar objetos de valor sin tener plena certeza de su identidad. La SSC destaca la importancia de fortalecer la comunicación entre vecinos, ya sea mediante chats vecinales o redes de vigilancia comunitaria, para alertar sobre movimientos sospechosos en tiempo real.

En cuanto a la protección del inmueble, se recomienda reforzar cerraduras, colocar iluminación exterior adecuada, instalar sensores de movimiento y considerar la colocación de cámaras o alarmas, incluso de bajo costo. Finalmente, cualquier actividad inusual debe ser reportada de inmediato al número de emergencias 911 o a la Policía de Cuadrante, cuya presencia cercana puede marcar la diferencia.

La SSC subrayó que la prevención y la participación ciudadana son claves para frenar este tipo de delitos y evitar que la confianza cotidiana se convierta en una oportunidad para la delincuencia.