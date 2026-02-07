FGR confirma notificación a familias por hallazgos en fosas clandestinas de Concordia, Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Fiscalía General de la República (FGR) informó a colectivos de búsqueda que los familiares de personas presuntamente localizadas en fosas clandestinas del municipio de Concordia, Sinaloa, ya fueron notificados de manera oficial, aunque hasta el momento no se ha hecho público ni el número de cuerpos hallados ni la identidad de las víctimas.

Los restos fueron encontrados en una zona cercana a un rancho ubicado en la comunidad de El Verde, donde desde hace varios días se mantiene un amplio operativo de seguridad encabezado por fuerzas federales.

De acuerdo con integrantes de colectivos de búsqueda, el resguardo del área por parte del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional ha impedido el acceso a civiles, mientras continúan los trabajos periciales. Alejandra Martínez Carrizalez, representante del colectivo "Por las Voces sin Justicia" de Mazatlán, explicó que recientemente sostuvieron una reunión con funcionarios de la FGR, quienes les compartieron información general sobre los avances de la investigación, sin proporcionar datos específicos.

Durante este encuentro, las autoridades señalaron que la omisión de detalles responde a la necesidad de no entorpecer las indagatorias en curso y de salvaguardar la privacidad y el derecho de las familias que ya fueron notificadas oficialmente. No obstante, se les aseguró a las activistas que en un plazo aproximado de una semana se dará a conocer el número total de cuerpos localizados, así como los resultados de los estudios de identificación correspondientes.

Martínez Carrizalez también subrayó que, debido al hermetismo de la investigación y al resguardo de la zona, no es posible establecer una relación directa entre los restos encontrados y la desaparición de diez trabajadores de la mina Vista Silver Corp., quienes fueron privados de la libertad el pasado 23 de enero en un conjunto habitacional del municipio.

Paralelamente, en redes sociales han circulado reportes sobre sobrevuelos constantes de aeronaves militares, incluidos aviones ligeros tipo Texan y helicópteros, en diversas comunidades serranas de Concordia. Estas acciones formarían parte del operativo especial desplegado para la localización de los trabajadores desaparecidos y el combate a actividades delictivas en la región.

Hasta el momento, las autoridades de seguridad han confirmado el hallazgo de al menos diez campamentos clandestinos presuntamente utilizados por grupos criminales para pernoctar. En dichos sitios se aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles y un vehículo tipo jeep que fue encontrado abandonado. Las investigaciones continúan mientras crece la expectativa de familiares y colectivos ante la promesa de mayor información oficial en los próximos días.