Estas materias salen del programa de la UNAM

La Universidad Nacional Autónoma de México atraviesa un proceso de revisión académica que podría derivar en la eliminación de tres licenciaturas del Colegio de Letras Modernas, una posibilidad que ha generado inquietud dentro de la comunidad universitaria.

Ante este escenario, el Consejo Técnico de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) expresó su preocupación y defendió la permanencia de estas carreras, al considerarlas fundamentales para el desarrollo de las humanidades tanto dentro de la UNAM como en el país.

¿POR QUÉ LA UNAM ANALIZA ELIMINAR ESTAS LICENCIATURAS?

El debate surgió luego de que la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) planteara la necesidad de evaluar la pertinencia de mantener programas académicos con baja demanda entre aspirantes de bachillerato.

Desde la perspectiva administrativa, el objetivo es equilibrar la oferta educativa y analizar si algunas licenciaturas siguen siendo viables en términos de matrícula y recursos. Sin embargo, esta postura ha abierto un debate más amplio sobre el valor de las humanidades en la educación superior.

BAJA DEMANDA, EL PRINCIPAL RETO DE LETRAS MODERNAS

Las cifras de la convocatoria más reciente reflejan el desafío que enfrentan estas carreras. En el caso de Letras Modernas Alemanas, se ofrecieron 27 lugares, pero solo 15 aspirantes se presentaron al proceso de ingreso.

Para Letras Modernas Francesas, la situación fue similar: hubo 37 espacios disponibles y únicamente 21 personas interesadas. Estos números encendieron las alertas dentro de la administración universitaria.

A pesar de ello, el Consejo Técnico de la FFyL subrayó que la permanencia de estas licenciaturas es imprescindible en un contexto global que requiere pensamiento crítico, análisis cultural y formación humanística sólida.

UNA OFERTA ACADÉMICA ÚNICA EN EL PAÍS

Uno de los principales argumentos para defender estas licenciaturas es su carácter exclusivo a nivel nacional. La Facultad de Filosofía y Letras destacó que estas carreras se estudian en su lengua original únicamente en esta entidad académica.

De acuerdo con el Consejo, mantener estos programas permite que estudiantes de todo el país accedan a una formación especializada y favorece el intercambio académico y cultural con otras naciones. Además, recordó que la producción académica de la facultad ha sido clave para posicionar a la UNAM en rankings internacionales.

ESTUDIANTES RECURREN A TIKTOK PARA "SALVAR" SUS CARRERAS

Frente a la posible eliminación, la comunidad estudiantil decidió alzar la voz en plataformas digitales. Según reportes, alumnos han utilizado TikTok para promover las licenciaturas en Letras Modernas Alemanas, Portuguesas, Italianas, Francesas e Inglesas.

En los videos, los estudiantes destacan que no es necesario dominar el idioma al ingresar, ya que se aprende durante la carrera, y resaltan las oportunidades laborales actuales, entre ellas:

Traducción y subtitulaje, impulsados por plataformas de streaming

Docencia, edición y corrección de textos

Gestión cultural y relaciones internacionales

El dilema entre empleabilidad y formación humanística

La revisión impulsada por la DGAE no responde únicamente a los números, sino a una visión de la educación superior que prioriza carreras con alta empleabilidad inmediata. No obstante, especialistas advierten que medir la relevancia de una licenciatura solo por su demanda inicial puede ser un error estratégico.

Voces cercanas al Consejo Técnico señalan que la formación en lenguas modernas es clave para la diplomacia, la cooperación internacional y el entendimiento geopolítico. Reducir estos espacios, advierten, podría limitar la participación de México en el diálogo global.

LAS HUMANIDADES EN LA ERA DE LA TECNOLOGÍA

Contrario a la idea de que las humanidades son "carreras del pasado", estas disciplinas han encontrado nuevos campos de aplicación en áreas como la inteligencia artificial y el procesamiento de lenguaje natural.

Empresas tecnológicas buscan perfiles con conocimientos profundos en estructuras lingüísticas para el entrenamiento de algoritmos, la localización de contenidos y el análisis cultural, lo que refuerza el papel de las lenguas modernas como un puente entre tecnología y cultura en el siglo XXI.

UN DEBATE AÚN ABIERTO

Aunque la decisión final sigue en análisis, la posible eliminación de estas licenciaturas ha puesto sobre la mesa un debate de fondo: la rentabilidad presupuestal frente a la preservación del conocimiento humanístico en la máxima casa de estudios.

Mientras tanto, la comunidad universitaria permanece atenta al resultado, con la expectativa de que el balance final priorice la riqueza académica y cultural que históricamente ha definido a la UNAM.