¿Pizza a 20 pesos? Cómo conseguir tu pizza con descuento en Little Caesars

El Día Mundial de la Pizza 2026, que se celebrará el próximo 9 de febrero, llegará con una promoción que ha despertado el interés de miles de consumidores en México. La cadena Little Caesars anunció que ofrecerá una pizza de queso por solo 20 pesos, una oferta válida por tiempo limitado y bajo condiciones específicas.

La promoción fue dada a conocer a través de las redes sociales oficiales de la marca y forma parte de las celebraciones por esta fecha dedicada a uno de los platillos más populares del mundo.

¿EN QUÉ CONSISTE LA PROMOCIÓN DE PIZZA A 20 PESOS?

Little Caesars informó que la oferta estará disponible únicamente el lunes 9 de febrero de 2026, en sucursales participantes dentro del territorio mexicano.

Para poder acceder al precio especial, los clientes deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Comprar una pizza grande de especialidad

Elegir entre las opciones 3 Meat Treat o Hula Hawaiian

Al realizar esa compra , se podrá adquirir una pizza grande de queso por 20 pesos

La promoción será válida solo durante ese día y estará sujeta a disponibilidad en cada sucursal.

¿QUÉ PIZZAS APLICAN PARA ACTIVAR EL DESCUENTO?

Las pizzas de especialidad que permiten acceder a la oferta son:

3 Meat Treat, que incluye pepperoni, salchicha italiana y tocino

Hula Hawaiian, preparada con jamón y piña

Estas variedades tienen un precio aproximado de 199 pesos, de acuerdo con los costos generales de la cadena, por lo que el ahorro al sumar la pizza de queso resulta considerable.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL DE LA PIZZA?

El Día Mundial de la Pizza se conmemora para reconocer la importancia cultural y gastronómica de este platillo de origen italiano. En 2017, la UNESCO declaró el arte de los pizzaioli napolitanos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

La tradición nació en Nápoles y se distingue por la preparación artesanal de la masa, el uso de horno de leña y técnicas transmitidas de generación en generación. Con el paso del tiempo, la pizza se transformó en uno de los alimentos más consumidos a nivel global, adaptándose a distintos estilos y gustos.

RECOMENDACIONES ANTES DE ACUDIR A LA PROMOCIÓN

Antes de lanzarte por la pizza a 20 pesos, toma en cuenta lo siguiente:

La oferta solo aplica el lunes 9 de febrero de 2026

Es indispensable comprar una pizza grande de especialidad

La disponibilidad puede variar según la sucursal

No es acumulable con otras promociones

La campaña busca conmemorar el Día Mundial de la Pizza y atraer clientes durante una fecha específica.

LITTLE CAESARS Y SUS PROMOCIONES ESPECIALES

Cada año, distintas cadenas de comida rápida lanzan ofertas para celebrar esta fecha. En México, donde la pizza es parte de reuniones familiares y celebraciones, este tipo de promociones suelen generar alta demanda.

Little Caesars, fundada en Estados Unidos y con presencia en múltiples ciudades del país, se ha caracterizado por lanzar descuentos atractivos en fechas clave del calendario gastronómico.