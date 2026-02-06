Ubican los cuerpos y restos humanos de mineros desaparecidos en Sinaloa

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La desaparición de 10 mineros en la comunidad de Copala, en el municipio de La Concordia, Sinaloa, mantiene en vilo a la sociedad desde el pasado 23 de enero. A más de una semana de los hechos, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó avances relevantes en la investigación, entre ellos la localización de cuerpos y restos humanos que podrían estar relacionados con el caso.

Las autoridades informaron que los hallazgos se lograron tras diversas diligencias realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, lo que representa un paso clave para esclarecer el destino de los trabajadores desaparecidos.

AVANCES EN LA INVESTIGACIÓN FEDERAL

De acuerdo con la FGR, las acciones de búsqueda e investigación permitieron localizar restos humanos y al menos un cuerpo que presenta características similares a una de las personas reportadas como desaparecidas.

Actualmente, peritos especializados realizan los estudios correspondientes para confirmar la identidad, mientras continúan las investigaciones para determinar si los restos encontrados corresponden a más de una víctima.

OPERATIVO CONJUNTO EN LA ZONA

Las diligencias fueron realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

El área donde se efectuaron los hallazgos permanece asegurada por fuerzas federales, con el objetivo de preservar indicios y garantizar el desarrollo de los trabajos periciales sin interferencias.

¿CÓMO DESAPARECIERON LOS MINEROS EN LA CONCORDIA, SINALOA?

La desaparición ocurrió el 23 de enero de 2026, cuando los trabajadores de la empresa de construcción CICAR, que presta servicios a la minera canadiense Vizsla Silver, se encontraban en un campamento ubicado en el municipio de La Concordia.

Según las autoridades, los mineros habrían sido privados de la libertad por civiles armados, quienes irrumpieron en el lugar. Tras perder comunicación con ellos, sus familiares acudieron a presentar denuncias formales y comenzaron una intensa campaña en redes sociales para difundir sus fotografías y solicitar apoyo para su localización.

ORIGEN DE LOS MINEROS DESAPARECIDOS

Las autoridades detallaron que los trabajadores son originarios de distintos estados del país:

Cinco de Sonora

Dos de Zacatecas

Dos de Chihuahua

Uno de Guerrero

El primer reporte oficial de la desaparición se realizó el 24 de enero, a través del número de emergencias 911, por parte de la apoderada legal de la empresa Vizsla Silver. A partir de ese momento, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación.

HALLAZGO DE PERTENENCIAS TRAS CATEOS

El pasado 3 de febrero, las autoridades informaron sobre la localización de pertenencias personales de los mineros, luego de cinco cateos realizados en los municipios de Mazatlán y La Concordia.

La titular de la Fiscalía de Sinaloa, Claudia Sánchez Kondo, detalló que entre los objetos asegurados se encontraron tarjetas, identificaciones oficiales, tres teléfonos celulares y una laptop, información que actualmente es analizada mediante herramientas tecnológicas para aportar más datos a la investigación.

INVESTIGACIÓN EN CURSO

La FGR reiteró que las indagatorias continúan abiertas y que se trabaja de manera coordinada con autoridades estatales y federales para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y confirmar la identidad de los cuerpos y restos humanos localizados.

El caso ha generado consternación nacional, especialmente entre el sector minero y las familias de las víctimas, quienes esperan respuestas claras sobre lo ocurrido.