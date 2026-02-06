Omar García Harfuch confirma detención de 30 miembros de Los Salazar en operativo en Querétaro

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La detención de 30 presuntos integrantes del grupo delictivo conocido como Los Salazar, afín al Cártel de Sinaloa, representa uno de los golpes más significativos contra el crimen organizado en Querétaro en los últimos meses.

Así lo informó este viernes 6 de febrero de 2026 el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de su cuenta oficial en X.

Con información obtenida por la Unidad de Inteligencia Naval @SEMAR_mx se inició una investigación de 4 meses que incluyeron análisis de patrones delictivos y vigilancias fijas y móviles, elementos de @SSPCMexico, @Defensamx1 @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSCQro y @fiscaliaqro... pic.twitter.com/vMJFs6upHC — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2026

ACCIONES DE LA AUTORIDAD EN QUERÉTARO

De acuerdo con la información oficial, las capturas se lograron tras varios meses de trabajos de inteligencia y seguimiento por parte de autoridades federales y estatales.

El operativo se llevó a cabo en la capital del estado de Querétaro, donde se ejecutaron 12 órdenes de cateo en distintos domicilios identificados como puntos de operación de esta célula criminal.

En las acciones participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), mediante el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro.

García Harfuch detalló que entre los detenidos se encuentra Diego "N", alias "El Flaco", identificado como uno de los principales operadores de Los Salazar en la entidad.

Según el funcionario, este sujeto coordinaba la venta y distribución de droga en la capital queretana, además del tráfico de armas, agresiones a grupos rivales, homicidios y actividades de reclutamiento.

Las autoridades precisaron que, como resultado de los cateos, fueron detenidos 21 hombres y nueve mujeres, todos presuntamente vinculados a la organización criminal.

DETALLES CONFIRMADOS SOBRE LOS DETENIDOS

Asimismo, se aseguró un importante arsenal que incluye armas de fuego, cartuchos útiles, diversas dosis de narcóticos, dinero en efectivo, vehículos, equipos de telefonía celular y dispositivos de almacenamiento de información.

De manera oficial se confirmó que el líder de la célula delictiva capturado responde a los nombres de Diego Salazar y/o Luis Gustavo Agapito Millán, conocido con los alias de "El Flaco" o "Jony".

La organización a la que pertenece estaría involucrada en delitos como extorsión, homicidios, reclutamiento de personas, disputa por el control territorial y rutas de trasiego de droga en la región.

A los detenidos se les informaron sus derechos conforme a la ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica. Los inmuebles intervenidos quedaron sellados y bajo resguardo de las autoridades.