Sheinbaum garantiza continuidad del Plan Michoacán durante todo su gobierno

El Plan Michoacán por la Paz y la Justicia continuará de manera permanente y se mantendrá vigente hasta el término del actual gobierno federal, aseguró la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al subrayar que se trata de una estrategia integral que no se limita al combate a la inseguridad, sino que atiende las causas sociales de la violencia.

La mandataria explicó que el plan, implementado tras el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, no responde a una coyuntura específica.

CONTINUIDAD DEL PLAN MICHOACÁN DURANTE TODO SU GOBIERNO

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que el Plan Michoacán fue diseñado con el objetivo de atender de fondo las necesidades de la población y no únicamente reforzar las tareas de seguridad.

Explicó que, si bien existe una coordinación permanente entre las fuerzas federales, Defensa, Marina, Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con las autoridades estatales y la fiscalía de Michoacán, el eje central del plan es la atención social, particularmente a niñas, niños y jóvenes.

Afirmó que esta estrategia se mantendrá vigente hasta 2030, al término de su administración, al tratarse de un esfuerzo permanente y no de una acción coyuntural. “No es un plan de uno o dos meses, es un trabajo que vamos a seguir desarrollando en el estado de Michoacán durante toda nuestra presencia en el gobierno de México”, puntualizó.

Sheinbaum contrastó este enfoque con la política de seguridad aplicada en administraciones pasadas, la cual, dijo, estuvo marcada por la llamada “guerra contra el narco”, que generó mayores niveles de violencia.

Recordó que quien encabezó esa estrategia, Genaro García Luna, hoy se encuentra detenido en Estados Unidos por sus vínculos con el narcotráfico. En cambio, destacó que la atención a las causas, la inversión social y la política de cero impunidad han permitido una reducción nacional del 40 por ciento en homicidios.

Por su parte, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, señaló que históricamente la entidad recibía entre 3 mil 360 y 4 mil millones de pesos anuales en recursos federales; sin embargo, para 2026, tan solo la inversión estatal superará los mil 200 millones de pesos. Añadió que, al sumar la inversión federal, el monto total destinado al estado será hasta cinco veces mayor que en periodos anteriores.

HARFUCH DESTACA COORDINACIÓN EN EL PLAN MICHOACÁN

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, destacó la coordinación entre autoridades federales y estatales en el marco del Plan Michoacán tras el homicidio del alcalde Carlos Manzo. Aseguró que las investigaciones avanzan con el respaldo de inteligencia militar y naval, lo que ha permitido varias detenciones.

“La instrucción de la presidenta y nuestra responsabilidad es que este lamentable crimen no quede impune”, subrayó.