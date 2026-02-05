"No fue soberbia": Hugo Aguilar justifica video donde mujer limpia sus zapatos

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Luego de la polémica generada en redes sociales por un video en el que se observa a una mujer agacharse para limpiar los zapatos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, el funcionario salió a ofrecer su versión de los hechos y a rechazar cualquier señal de superioridad o trato indigno.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, fueron captadas momentos antes de que Aguilar ingresara al Teatro de Querétaro, sede del acto conmemorativo por el Día de la Constitución, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el video, una mujer se inclina para limpiar el calzado del ministro, y acto seguido un hombre que se presume era parte del equipo de Hugo Aguilar también hizo lo mismo, lo que desató críticas y cuestionamientos sobre el comportamiento de altos funcionarios públicos.

Hasta le tienen que limpiar los zapatos al ministro presidente, Hugo Aguilar.



En 57 años de reportero jamás había visto algo tan indignante.



@nmas



— Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) February 5, 2026

"SE LE CAYÓ EL CAFÉ", DIJO

Ante la controversia, Aguilar utilizó su cuenta de X para aclarar que lo ocurrido fue "un incidente" sacado de contexto. De acuerdo con su explicación, la mujer es Amanda Pérez, directora de Comunicación Social, quien accidentalmente derramó café y nata sin que él se percatara de que había sido salpicado en el zapato.

"No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde", escribió el ministro.

Aguilar señaló que, al darse cuenta de lo que ocurría, le pidió que no continuara y ofreció una disculpa pública, además de agradecer el gesto de su compañera y reiterarle su respeto.

Un incidente esta mañana se ha difundido con mensajes ajenos a la realidad.



— Hugo Aguilar Ortiz (@HugoAguilarOrti) February 5, 2026

AFIRMA QUE EL HECHO NO REPRESENTA SU ACTUAR

Asimismo, subrayó que el hecho no representa el actuar institucional de la SCJN, ni la forma en que conduce su vida pública o privada, y enfatizó que no existe ni existirá en su persona "ninguna actitud ni sentimiento de superioridad o soberbia".

A pesar de la aclaración, el video continúa generando comentarios en redes sociales, donde usuarios tienen en la mira las conductas de quienes ocupan los más altos cargos del país, especialmente en actos públicos.