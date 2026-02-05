  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

"No fue soberbia": Hugo Aguilar justifica video donde mujer limpia sus zapatos

El presidente de la Suprema Corte salió a aclarar las imágenes que se hicieron virales hoy previo a un acto institucional en Querétaro

Feb. 05, 2026
Dijo que se trató de un incidente sacado de contexto.
Dijo que se trató de un incidente sacado de contexto.

Luego de la polémica generada en redes sociales por un video en el que se observa a una mujer agacharse para limpiar los zapatos del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar, el funcionario salió a ofrecer su versión de los hechos y a rechazar cualquier señal de superioridad o trato indigno.

Las imágenes, difundidas ampliamente en plataformas digitales, fueron captadas momentos antes de que Aguilar ingresara al Teatro de Querétaro, sede del acto conmemorativo por el Día de la Constitución, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.

En el video, una mujer se inclina para limpiar el calzado del ministro, y acto seguido un hombre que se presume era parte del equipo de Hugo Aguilar también hizo lo mismo, lo que desató críticas y cuestionamientos sobre el comportamiento de altos funcionarios públicos.

"SE LE CAYÓ EL CAFÉ", DIJO

Ante la controversia, Aguilar utilizó su cuenta de X para aclarar que lo ocurrido fue "un incidente" sacado de contexto. De acuerdo con su explicación, la mujer es Amanda Pérez, directora de Comunicación Social, quien accidentalmente derramó café y nata sin que él se percatara de que había sido salpicado en el zapato.

"No nos dimos cuenta que me había salpicado en el zapato y cuando ella se percata, trató de resolver la situación. Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde", escribió el ministro.

Aguilar señaló que, al darse cuenta de lo que ocurría, le pidió que no continuara y ofreció una disculpa pública, además de agradecer el gesto de su compañera y reiterarle su respeto.

AFIRMA QUE EL HECHO NO REPRESENTA SU ACTUAR   

Asimismo, subrayó que el hecho no representa el actuar institucional de la SCJN, ni la forma en que conduce su vida pública o privada, y enfatizó que no existe ni existirá en su persona "ninguna actitud ni sentimiento de superioridad o soberbia".

A pesar de la aclaración, el video continúa generando comentarios en redes sociales, donde usuarios tienen en la mira las conductas de quienes ocupan los más altos cargos del país, especialmente en actos públicos.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Desaparecen turistas del Edomex en Mazatlán a unos días del carnaval
Nacional / México

Desaparecen turistas del Edomex en Mazatlán a unos días del carnaval

Febrero 05, 2026

En una llamada al 911 se alertó por la presunta privación ilegal de la libertad de cuatro hombres, una mujer y una niña

Sheinbaum defiende la soberanía de México y rechaza presiones de EU
Nacional / México

Sheinbaum defiende la soberanía de México y rechaza presiones de EU

Febrero 05, 2026

En el aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta afirmó que el país no cederá ante presiones externas

Morena se deslinda tras detención del alcalde de Tequila y promete cero impunidad
Nacional / México

Morena se deslinda tras detención del alcalde de Tequila y promete cero impunidad

Febrero 05, 2026

María Luis Alcalde, dirigente del partido dijo que en la organización no hay intocables ni pactos de impunidad