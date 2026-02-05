  • 24° C
Nacional / México

Desaparecen turistas del Edomex en Mazatlán a unos días del carnaval

En una llamada al 911 se alertó por la presunta privación ilegal de la libertad de cuatro hombres, una mujer y una niña

Feb. 05, 2026
Entre los afectados estaban una mujer y una niña de 9 años quienes ya fueron encontradas con vida.
Seis turistas originarios del Estado de México fueron reportados como desaparecidos la noche del martes 3 de febrero en Mazatlán, Sinaloa, luego de que se recibiera un aviso al número de emergencias 911.

En la llamada se alertó por la presunta privación ilegal de la libertad de cuatro hombres, una mujer y una niña en la zona de Cerritos, al norte del puerto.

De acuerdo con información oficial, las víctimas, se encontraban de vacaciones en Mazatlán y habían rentado un vehículo recreativo tipo Razer en la zona dorada. Alrededor de las 22:00 horas se perdió todo contacto con ellas, lo que encendió las alertas de las autoridades.

OPERATIVO INTERINSTITUCIONAL EN EL NORTE DE MAZATLÁN

Tras el reporte, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que se activó un operativo de búsqueda con la participación de corporaciones de los tres niveles de gobierno. Las acciones incluyeron reconocimiento territorial, patrullajes y labores coordinadas en distintos puntos del municipio para ubicar a las personas desaparecidas.

Como resultado del despliegue, fueron localizadas con vida Monserrat "R", de 28 años, y la menor Dana "G", de 9 años, en el poblado El Habal, dentro del mismo municipio de Mazatlán. Ambas se encuentran a salvo, aunque no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias de su localización.

CONTINÚA LA BÚSQUEDA DE CUATRO HOMBRES DESAPARECIDOS

Las autoridades estatales confirmaron que continúa la investigación para dar con el paradero de los cuatro hombres que siguen desaparecidos: Óscar "G", de 30 años; Omar Alexis "R", de 30; Javier "R", de 25, y Gregorio "R", de 18 años, todos originarios de Ixtlahuaca, Estado de México.

Familiares de las víctimas ya presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado, mientras fuerzas federales mantienen un operativo permanente en la zona norte de Mazatlán. Las autoridades señalaron que las personas responsables podrían enfrentar cargos por secuestro y otros delitos graves conforme a la legislación mexicana.

César Leyva
