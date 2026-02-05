  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Sheinbaum defiende la soberanía de México y rechaza presiones de EU

En el aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta afirmó que el país no cederá ante presiones externas

Feb. 05, 2026
La presidenta encabezó un evento en Querétaro.
La presidenta encabezó un evento en Querétaro.

En el marco del aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la defensa de la soberanía nacional y aseguró que México no cederá ante presiones externas, en un contexto marcado por los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

Desde la ciudad de Querétaro, durante el acto conmemorativo, la mandataria subrayó que la historia del país está ligada a la dignidad y la independencia, no a la sumisión. "Con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Que viva la Constitución de 1917", expresó ante funcionarios y asistentes.

DETALLA REFORMAS CONSTITUCIONALES

A lo largo de su discurso, Sheinbaum mencionó en al menos 16 ocasiones la palabra "soberanía", al destacar los procesos históricos que han permitido consolidar la independencia y la autodeterminación del país. Señaló que sin patria ni libertad no puede haber bienestar ni felicidad para el pueblo mexicano.

La presidenta también aprovechó el evento para detallar las reformas constitucionales y las leyes secundarias impulsadas por su administración en distintos ámbitos, entre ellos la soberanía nacional, el sistema judicial y los derechos laborales. Mencionó de manera puntual los artículos reformados, explicando el número y el espíritu de cada cambio.

Sheinbaum hizo especial énfasis en los artículos 19 y 40 de la Constitución, ambos relacionados directamente con la soberanía nacional. "Quiero leerlo para que quede claro", dijo antes de recalcar que la responsabilidad del gobierno es defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que muchas y muchos mexicanos han entregado su vida.

MÉXICO DEFENDERÁ SU SOBERANÍA, ASEGURA

El mensaje de la presidenta se dio en un momento clave de la relación bilateral con Estados Unidos y buscó enviar una señal clara tanto al interior como al exterior del país al señalar que México mantendrá una postura firme en la defensa de su soberanía y de los principios constitucionales que lo rigen.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Morena se deslinda tras detención del alcalde de Tequila y promete cero impunidad
Nacional / México

Morena se deslinda tras detención del alcalde de Tequila y promete cero impunidad

Febrero 05, 2026

María Luis Alcalde, dirigente del partido dijo que en la organización no hay intocables ni pactos de impunidad

Buscó a su hijo por años sin saber que ya estaba en una fosa común
Nacional / México

Buscó a su hijo por años sin saber que ya estaba en una fosa común

Febrero 05, 2026

La verdad llegó demasiado tarde y hoy solo pide algo elemental: poder despedirse de él con dignidad

VIDEO l Así fue la detención de Diego N, alcalde de Tequila, Jalisco
Nacional / México

VIDEO l Así fue la detención de Diego "N", alcalde de Tequila, Jalisco

Febrero 05, 2026

Imágenes muestran operativo policial, traslado oficial y momentos posteriores captados durante acción judicial en Jalisco