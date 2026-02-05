Sheinbaum defiende la soberanía de México y rechaza presiones de EU

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

En el marco del aniversario de la Constitución de 1917, la presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó la defensa de la soberanía nacional y aseguró que México no cederá ante presiones externas, en un contexto marcado por los recientes amagos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de intervenir en territorio mexicano para combatir a los cárteles.

Desde la ciudad de Querétaro, durante el acto conmemorativo, la mandataria subrayó que la historia del país está ligada a la dignidad y la independencia, no a la sumisión. "Con entereza y fiel a nuestra historia, decimos con fuerza: México no se doblega, no se arrodilla, no se rinde y no se vende. Que viva la Constitución de 1917", expresó ante funcionarios y asistentes.

Hoy conmemoramos el 109 Aniversario de la Constitución de 1917; la Cuarta Transformación ha recuperado la esencia de la carta magna como expresión viva de la histórica lucha popular.



Esa es nuestra fuerza y responsabilidad: defender a la patria, cuidar la soberanía y hacer... pic.twitter.com/KiTfYFFbXS — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) February 5, 2026

DETALLA REFORMAS CONSTITUCIONALES

A lo largo de su discurso, Sheinbaum mencionó en al menos 16 ocasiones la palabra "soberanía", al destacar los procesos históricos que han permitido consolidar la independencia y la autodeterminación del país. Señaló que sin patria ni libertad no puede haber bienestar ni felicidad para el pueblo mexicano.

La presidenta también aprovechó el evento para detallar las reformas constitucionales y las leyes secundarias impulsadas por su administración en distintos ámbitos, entre ellos la soberanía nacional, el sistema judicial y los derechos laborales. Mencionó de manera puntual los artículos reformados, explicando el número y el espíritu de cada cambio.

Sheinbaum hizo especial énfasis en los artículos 19 y 40 de la Constitución, ambos relacionados directamente con la soberanía nacional. "Quiero leerlo para que quede claro", dijo antes de recalcar que la responsabilidad del gobierno es defender la patria, cuidar la soberanía y hacer realidad la justicia social por la que muchas y muchos mexicanos han entregado su vida.

En Querétaro, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó el legado histórico de la Constitución de 1917.

A 109 años, reafirmó su carácter democrático y su papel en la defensa de la soberanía; México no regresa a la corrupción ni se doblega ante nadie. pic.twitter.com/rsdgc1GEMc — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) February 5, 2026

MÉXICO DEFENDERÁ SU SOBERANÍA, ASEGURA

El mensaje de la presidenta se dio en un momento clave de la relación bilateral con Estados Unidos y buscó enviar una señal clara tanto al interior como al exterior del país al señalar que México mantendrá una postura firme en la defensa de su soberanía y de los principios constitucionales que lo rigen.