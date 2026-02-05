VIDEO l Así fue la detención de Diego "N", alcalde de Tequila, Jalisco

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este jueves 5 de febrero de 2026, fuerzas federales realizaron un operativo en el municipio de Tequila, Jalisco, que derivó en la detención de Diego "N", presidente municipal, junto con tres funcionarios más de su administración. La captura se concretó en el marco de la llamada Operación Enjambre, una estrategia coordinada por autoridades de seguridad federal para combatir redes de corrupción y extorsión en gobiernos locales.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch, informó que elementos de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Guardia Nacional ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco tras recibir múltiples denuncias ciudadanas.

ACUSACIONES: EXTORSIÓN, CORRUPCIÓN Y VÍNCULOS CON CRIMEN ORGANIZADO

Según las autoridades, el presidente municipal es investigado por supuestamente encabezar una red de corrupción desde el Ayuntamiento.

Informes preliminares señalan que algunas de estas denuncias tienen relación con cobros ilegales, desvío de recursos públicos y presuntos vínculos con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un grupo criminal que ha sido foco de investigaciones por su influencia en distintas regiones del estado.

Investigaciones adicionales señalan que el alcalde había sido citado a declarar por la Fiscalía Estatal en mayo de 2025 tras un evento público en el que se proyectaron imágenes del líder del CJNG, lo que despertó sospechas sobre sus relaciones con la organización.

Además de las acusaciones de extorsión y vínculos con crimen organizado, fuentes del gobierno estatal han indicado que Diego, enfrentaba investigaciones por delitos de violencia de género, amenazas y otros posibles abusos de autoridad, lo que complica aún más su situación legal y marca un capítulo más amplio en las investigaciones en su contra.