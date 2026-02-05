"No sé lo de Sinaloa, menos lo de Tequila": responde entre risas el gobernador Rocha Moya

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, realizó declaraciones que no pasaron desapercibidas durante su asistencia a la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución de 1917, celebrada en el Teatro de la República. En el marco del evento oficial, el mandatario fue abordado por medios de comunicación que aprovecharon el espacio para cuestionarlo sobre temas de seguridad que han generado atención nacional.

Uno de los cuestionamientos estuvo relacionado con la reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, señalado por un presunto caso de extorsión. Al ser consultado sobre este hecho, Rocha Moya respondió entre risas: "Si no sé lo de Sinaloa, menos lo de Tequila. Apenas vengo volando y ahí es donde me di cuenta".

La frase, dicha en un tono relajado, provocó reacciones inmediatas entre los asistentes, generando un breve momento de distensión en medio de un panorama marcado por la violencia y la preocupación ciudadana.

Analistas y observadores políticos interpretaron la respuesta del gobernador como un intento de deslindarse de un asunto que no compete directamente a su administración, al tratarse de un hecho ocurrido en otra entidad.

Cuestionado sobre la detención del alcalde de Tequila, Jalisco, por Morena, Diego Rivera, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha (@rochamoya_), respondió: "Si no sé lo de Sinaloa, menos lo de Tequila. Apenas vengo volando y ahí es donde me di cuenta"https://t.co/XN1BFklBs4



:... pic.twitter.com/rWITSTtQfo — @diario24horas (@diario24horas) February 5, 2026

SEGURIDAD BAJO ESCRUTINIO NACIONAL

El comentario se produce en un momento particularmente delicado para Sinaloa, donde las autoridades enfrentan una escalada de hechos violentos. En semanas recientes, se ha reforzado la presencia de fuerzas de seguridad en distintas regiones del estado, especialmente en zonas serranas, tras la desaparición de trabajadores mineros y ataques armados contra funcionarios públicos, hechos que han incrementado la presión sobre el gobierno estatal.

En este escenario, Rocha Moya ha reiterado la coordinación con instancias federales para atender la crisis.

Destaca el trabajo conjunto con Ómar García Harfuch, secretario de Seguridad Pública federal, con quien se han delineado estrategias para fortalecer los operativos, mejorar las labores de inteligencia y ampliar la presencia de fuerzas federales en puntos considerados de alto riesgo.

El despliegue de miles de elementos responde a la necesidad de contener la violencia, garantizar la protección de la población y avanzar en las investigaciones.