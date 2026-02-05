Omar García Harfuch informa la detención de alcaldes y funcionarios en Operación Enjambre

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Operación Enjambre continúa arrojando resultados relevantes en el combate al crimen organizado y la corrupción en gobiernos locales. Este miércoles, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer la detención de varios presidentes municipales y servidores públicos, como resultado de denuncias ciudadanas y acciones coordinadas entre fuerzas federales.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, García Harfuch informó que tres alcaldes del Estado de México fueron arrestados como parte de este operativo, el cual es encabezado por un despliegue conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

En un hecho adicional, el funcionario federal confirmó la detención de Diego "N", presidente municipal de Tequila, Jalisco, quien fue capturado en instalaciones del Centro Nacional de Inteligencia. Junto a él, también fueron aprehendidos tres funcionarios clave del Ayuntamiento: el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas.

Estas acciones forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate frontal a la corrupción, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de cerrar espacios a la infiltración criminal dentro de las administraciones municipales.

¿EN QUÉ CONSISTE LA OPERACIÓN ENJAMBRE?

La Operación Enjambre es un esfuerzo interinstitucional diseñado para debilitar estructuras del crimen organizado, particularmente aquellas que operan con protección o complicidad de autoridades locales. En este operativo participan la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y federal, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán conforme avancen las investigaciones y se refuercen las denuncias ciudadanas, con el objetivo de recuperar la confianza pública y fortalecer el Estado de derecho en distintas regiones del país.