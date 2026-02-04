  • 24° C
Nacional / México

Capturan en Chiapas a "El Espíritu", presunto jefe de plaza del Cártel de Chiapas y Guatemala

Presuntamente era el encargado de la distribución de droga en esta región del estado y se le atribuye control criminal en varios municipios

Feb. 04, 2026
Era identificado como un objetivo a nivel nacional.
Autoridades de seguridad capturaron este miércoles 4 de febrero a un hombre identificado como jefe de plaza de una organización criminal que opera en Chiapas, así como a tres de sus presuntos integrantes.

El sujeto sería conocido como "El Espíritu" y, de acuerdo con información extraoficial, fungía como segundo al mando del Cártel de Chiapas y Guatemala (CCyG).

La organización criminal es señalada de estar liderada por Juan Manuel Valdovinos, alias "El Señor de los Caballos", y mantiene operaciones en distintos puntos estratégicos del estado.

OPERATIVO EN VARIOS MUNICIPIOS

Óscar Alberto Aparicio Avendaño, titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, informó que la detención se logró tras un operativo coordinado en los municipios de Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla de Espinosa y Jiquipilas.

Durante la acción, los cuatro sujetos fueron interceptados cuando presuntamente intentaban privar de la libertad a un grupo de personas que viajaban a bordo de un vehículo. En el lugar se aseguraron cuatro armas largas y la unidad en la que se desplazaban.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Fiscalía General del Estado de Chiapas, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, quienes mantienen las diligencias correspondientes para poner a los detenidos a disposición del Ministerio Público.

GOLPE A LA CÉLULA CRIMINAL

Aparicio Avendaño detalló que la captura de "El Espíritu" representa un golpe significativo a la estructura del CCyG, ya que presuntamente era el encargado de la distribución de droga en esta región del estado.

Además, se le atribuye el control criminal de los municipios de Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa, zonas consideradas prioritarias por las autoridades.

El jefe de plaza era identificado como un objetivo a nivel nacional y ya se encontraba ubicado por las autoridades dentro de la Mesa de Seguridad y Paz de Chiapas, al ser considerado uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

