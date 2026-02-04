  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Clausuran salón de belleza en el Senado tras polémica por servicios a legisladores

El salón había sido habilitado sin señalización visible y llevaba varios meses operando de manera discreta dentro del lugar

Feb. 04, 2026
Senadoras se echaron la bolita sobre quién fue la responsable de que este espacio estuviera en funciones.
Senadoras se echaron la bolita sobre quién fue la responsable de que este espacio estuviera en funciones.

El Senado de la República clausuró un salón de belleza que operaba dentro de sus instalaciones luego de que se generaran cuestionamientos públicos por la existencia de este servicio en un espacio legislativo.

La llamada "estética" se encontraba en el segundo piso del edificio, junto a oficinas y áreas de trabajo parlamentario, y ofrecía servicios de peinado y maquillaje a senadoras y senadores.

Tras la difusión del caso, personal del Senado colocó sellos de clausura en el lugar, suspendiendo su funcionamiento. Hasta el momento, no se ha emitido una explicación oficial sobre los motivos técnicos o normativos que derivaron en el cierre del establecimiento.

OPERACIÓN DISCRETA Y CUESTIONAMIENTOS PÚBLICOS 

El salón había sido habilitado sin señalización visible y llevaba varios meses operando de manera discreta dentro del lugar. De acuerdo con la información disponible, en días de sesión plenaria ofrecía servicios principalmente entre las 7:00 y las 14:00 horas.

Aunque no existía una lista pública de precios ni información clara sobre los costos, el funcionamiento del lugar generó críticas debido a que se encontraba dentro de un edificio público destinado a labores legislativas.

La falta de transparencia sobre su operación y su ubicación en el interior del Senado alimentaron el debate en redes sociales y medios de comunicación.

ASÍ SE JUSTIFICÓ SU USO

Ante la polémica, la presidenta de la Mesa Directiva, la senadora Laura Itzel Castillo Juárez, defendió la existencia del salón de belleza. Señaló que no se trataba de un privilegio financiado con recursos públicos y aseguró que quienes utilizaban el servicio lo pagaban de manera personal, sin recurrir al presupuesto del Senado.

Castillo Juárez sostuvo que el espacio no fue creado para beneficiar a una legisladora en particular y recordó que servicios similares han existido en otros periodos dentro de la Cámara Alta, así como en otras instancias legislativas.

Por su parte, la senadora Claudia Anaya se deslindó del uso del salón clausurado y rechazó que exista un acuerdo entre legisladoras para negar su utilización. La clausura del espacio mantiene abierto el debate sobre los límites y el uso de instalaciones dentro de recintos públicos.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección en la CTM
Nacional / México

Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección en la CTM

Febrero 04, 2026

El dirigente concluirá su periodo este febrero de 2026 luego de haber asumido el cargo en 2016 tras la muerte de Joaquín Gamboa

Claudia Sheinbaum inicia febrero con alto respaldo ciudadano
Nacional / México

Claudia Sheinbaum inicia febrero con alto respaldo ciudadano

Febrero 04, 2026

Siete de cada 10 mexicanos aprueban el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una encuesta nacional

¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026? Precios y requisitos oficiales
Nacional / México

¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026? Precios y requisitos oficiales

Febrero 04, 2026

Guía actualizada explica montos aplicables según nivel académico, documentos indispensables, proceso electrónico y consideraciones clave