¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026? Precios y requisitos oficiales

La Cédula Profesional es un documento indispensable para ejercer legalmente una profesión en México. En 2026, la Secretaría de Educación Pública mantiene el trámite principalmente en modalidad digital, con costos diferenciados según el grado académico y una serie de requisitos obligatorios para su expedición.

De acuerdo con las tarifas vigentes establecidas por la Secretaría de Educación Pública, el costo del trámite de registro de título y expedición de la Cédula Profesional en 2026 depende del nivel de estudios:

Nivel técnico: alrededor de 515 pesos.

Técnico Superior Universitario: aproximadamente mil 650 pesos.

Licenciatura, maestría y doctorado: cerca de 2 mil 845 pesos.

El pago se realiza mediante línea de captura o tarjeta bancaria directamente en el portal oficial del Gobierno de México.

REQUISITOS PARA TRAMITAR LA CÉDULA PROFESIONAL

Para realizar el trámite en línea, las personas interesadas deben contar con la siguiente documentación y condiciones:

Título profesional o grado académico previamente registrado ante la Dirección General de Profesiones.

Clave Única de Registro de Población (CURP).

Firma Electrónica Avanzada (e.firma) vigente, emitida por el SAT.

Comprobante de pago de derechos.

En algunos casos, archivo electrónico del título, dependiendo del nivel de estudios y la institución de egreso.

El proceso puede completarse totalmente en línea siempre que el título haya sido emitido de forma electrónica por la institución educativa.

La SEP ha reiterado que la Cédula Profesional electrónica tiene plena validez legal y puede descargarse las veces que sea necesario desde el portal oficial, lo que ha permitido agilizar el proceso y reducir tiempos de espera para los profesionistas.

Conocer los costos y requisitos actualizados para tramitar la Cédula Profesional en 2026 permite a egresados y profesionistas planificar con anticipación este proceso obligatorio. La SEP recomienda verificar que el título esté debidamente registrado y contar con la documentación vigente para evitar contratiempos y completar el trámite de manera ágil y segura en la plataforma oficial.