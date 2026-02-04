Preinscripciones SEP 2026: Calendario oficial por letra para Kínder, Primaria y Secundaria

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Madres, padres de familia y tutores deben estar atentos al proceso de preinscripciones a educación básica para el ciclo escolar 2026-2027, ya que la Secretaría de Educación Pública (SEP) ya definió las fechas oficiales para que niñas, niños y adolescentes puedan obtener un lugar en escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria.

El trámite es obligatorio para quienes ingresarán por primera vez a alguno de estos niveles y se realizará principalmente en línea, por lo que las autoridades educativas recomiendan preparar con anticipación la documentación necesaria.

FECHAS DE PREINSCRIPCIONES SEP 2026

De acuerdo con el calendario oficial de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027, las preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria se llevarán a cabo en las siguientes fechas:

Del martes 3 al viernes 6 de febrero

Del lunes 9 al viernes 13 de febrero

Estas fechas aplican principalmente para entidades que utilizan el Sistema Anticipado de Inscripción y Distribución (SAID), como el Estado de México, aunque cada entidad federativa puede emitir ajustes específicos.

REQUISITOS PARA REALIZAR LA PREINSCRIPCIÓN

Aunque la convocatoria oficial 2026-2027 aún puede confirmar o actualizar los documentos solicitados, el SAID del Estado de México pidió los siguientes requisitos en el ciclo escolar anterior, por lo que se prevé que sean los mismos:

Clave Única de Registro de Población ( CURP )

) Acta de nacimiento

Nombre de cinco escuelas cercanas al domicilio, indicando municipio y colonia o localidad.

Correo electrónico de la madre, padre o tutor que realiza el trámite.

En caso de hermanos gemelos o que ingresen al mismo grado, se deberá realizar un trámite por cada menor.

Si la o el aspirante tiene hermanos inscritos en alguna de las escuelas seleccionadas, será necesario proporcionar la CURP del hermano.

Se recomienda realizar el trámite desde una computadora, para poder descargar e imprimir la ficha de preinscripción y posteriormente consultar resultados con el folio o CURP.

Las autoridades exhortan a conservar toda la información generada durante el proceso.

PREINSCRIPCIONES EN LA CDMX: CALENDARIO POR LETRA DEL APELLIDO

En el caso de la Ciudad de México, las preinscripciones ya iniciaron y se realizan de acuerdo con la letra inicial del primer apellido del aspirante.

El trámite se lleva a cabo en línea a través del sitio oficial de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM):

https://www.aefcm.gob.mx/preinscripciones-gobmx/

Fechas de registro por letra inicial

13 al 15 de enero: A y B

16, 19 y 20 de enero: C

21 al 23 de enero: D, E y F

26 al 28 de enero: G

29 y 30 de enero: H, I, J y K

3 al 5 de febrero: L

6, 9 y 10 de febrero: M

11 al 13 de febrero: N, Ñ, O y P

16 al 20 de febrero: Q, R, S y T

23 al 27 de febrero: U, V, W, X, Y y Z

La autoridad educativa aclaró que si no se realiza el registro en el día sugerido, los padres o tutores podrán completar la preinscripción en cualquier otra fecha dentro del periodo oficial.

¿QUÉ PASA SI NO SE REALIZA LA PREINSCRIPCIÓN?

La SEP informó que, en caso de no haber realizado el trámite dentro del periodo establecido, se abrirá una convocatoria extemporánea, la cual estará sujeta a la disponibilidad de lugares en las escuelas públicas.

Por ello, se recomienda no dejar el proceso para el último momento y seguir de cerca los avisos oficiales emitidos por las autoridades educativas.