  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 29 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Ciudad Obregón

Semana entrante arrancan inscripciones anticipadas

Los padres de familia o tutores podrán inscribirlos a través del sitio web de Yoremia

Ene. 29, 2026
El proceso es en línea y totalmente gratuito para que los padres de familia o tutores puedan realizarlo desde cualquier parte
El proceso es en línea y totalmente gratuito para que los padres de familia o tutores puedan realizarlo desde cualquier parte

Para que los alumnos que vayan a entrar a prescolar, primaria o secundaria puedan asegurar su espacio, el 3 de febrero arranca el proceso de inscripciones anticipadas que tiene una proyección de captar a 70 mil estudiantes de nuevo ingreso en todo Sonora, informó el Secretario de Educación y Cultura, Froylan Gámez Gamboa.

El funcionario estatal detalló que a partir del martes ya se podrá registrar a los niños y adolescentes del estado a las escuelas de nivel básico en la entidad a través del sitio web de Yoremia, en donde podrán elegir entre las opciones que mejor consideren convenientes.  

"El próximo 3 de febrero arrancamos las inscripciones anticipadas para todas las niñas y niños de educación básica pública, que no dejen pasar la oportunidad las madres y padres de familia".

Además de las inscripciones anticipadas, también estará disponible el registro de tallas para los uniformes escolares gratuitos que se entregarán antes de que inicie el siguiente ciclo escolar.  

"No sólo podrán registrar a sus hijos y a sus hijas, sino también la talla del uniforme escolar gratuito y de calidad que estaremos entregando antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027".

Gámez Gamboa dijo que los 70 mil de nuevo ingreso que se registren en el proceso de inscripciones anticipadas se sumarían a la matrícula completa de 440 mil alumnos en todo el estado.

SIN AUSENTISMO POR BAJAS TEMPERATURAS

Esta semana que hubo modificación en los horarios a causa de las bajas temperaturas, no se registró ausentismo en las escuelas y todo transcurrió de forma normal.

Señaló que se privilegió la salud de los estudiantes, ya que hay muchos que se trasladan en transporte público y pudieran haberse enfermado en caso de estar expuestos a las bajas temperaturas.

"Atendimos las recomendaciones de Protección Civil de hacer un ajuste en el horario, previniendo, principalmente, las enfermedades en las vías respiratorias, hay muchas niñas y niños que se trasladan en transporte público para poder estudiar en sus planteles y hay que privilegiar que no padezcan ninguna enfermedad".

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


Contenido Relacionado
Invitan a participar en Cabildo Infantil 2026
Ciudad Obregón

Invitan a participar en Cabildo Infantil 2026

Enero 29, 2026

La obra beneficiará a 3 mil 500 habitantes de la colonia Cortinas

Rehabilitan la calle Ponciano Arriaga
Ciudad Obregón

Rehabilitan la calle Ponciano Arriaga

Enero 29, 2026

La obra beneficiará a 3 mil 500 habitantes de la colonia Cortinas

Retraso en rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón no se debe a tomas clandestinas
Ciudad Obregón

Retraso en rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón no se debe a tomas clandestinas

Enero 29, 2026

El secretario de Desarrollo Urbano, Mario Alfaro Vázquez, dijo que el atraso se debe a cambios en el plan de ejecución