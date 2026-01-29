Semana entrante arrancan inscripciones anticipadas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para que los alumnos que vayan a entrar a prescolar, primaria o secundaria puedan asegurar su espacio, el 3 de febrero arranca el proceso de inscripciones anticipadas que tiene una proyección de captar a 70 mil estudiantes de nuevo ingreso en todo Sonora, informó el Secretario de Educación y Cultura, Froylan Gámez Gamboa.

El funcionario estatal detalló que a partir del martes ya se podrá registrar a los niños y adolescentes del estado a las escuelas de nivel básico en la entidad a través del sitio web de Yoremia, en donde podrán elegir entre las opciones que mejor consideren convenientes.

"El próximo 3 de febrero arrancamos las inscripciones anticipadas para todas las niñas y niños de educación básica pública, que no dejen pasar la oportunidad las madres y padres de familia".

Además de las inscripciones anticipadas, también estará disponible el registro de tallas para los uniformes escolares gratuitos que se entregarán antes de que inicie el siguiente ciclo escolar.

"No sólo podrán registrar a sus hijos y a sus hijas, sino también la talla del uniforme escolar gratuito y de calidad que estaremos entregando antes de que inicie el ciclo escolar 2026-2027".

Gámez Gamboa dijo que los 70 mil de nuevo ingreso que se registren en el proceso de inscripciones anticipadas se sumarían a la matrícula completa de 440 mil alumnos en todo el estado.

SIN AUSENTISMO POR BAJAS TEMPERATURAS

Esta semana que hubo modificación en los horarios a causa de las bajas temperaturas, no se registró ausentismo en las escuelas y todo transcurrió de forma normal.

Señaló que se privilegió la salud de los estudiantes, ya que hay muchos que se trasladan en transporte público y pudieran haberse enfermado en caso de estar expuestos a las bajas temperaturas.

"Atendimos las recomendaciones de Protección Civil de hacer un ajuste en el horario, previniendo, principalmente, las enfermedades en las vías respiratorias, hay muchas niñas y niños que se trasladan en transporte público para poder estudiar en sus planteles y hay que privilegiar que no padezcan ninguna enfermedad".