Invitan a participar en Cabildo Infantil 2026

Una invitación a alumnos de sexto grado de primaria hace la Coordinación General de Identidad y Formación Ciudadana y la Dirección de Educación Municipal de Cajeme para que participen en el próximo Cabildo Infantil 2026, evento que tendrá lugar el día 29 de abril de este año, donde los niños y niñas seleccionadas podrán ser alcalde o alcaldesa por un día, así como regidores u otros integrantes del Cabildo.

Zenaida Salido Torres, directora de Educación Municipal, explicó que este evento busca acercar a niñas y niños a la administración pública municipal, promover la libre expresión de ideas y formar liderazgos comprometidos con el bienestar de su comunidad.

Serán los supervisores de zona los que convocarán a los estudiantes en sus respectivas escuelas.

El proceso se desarrollará en distintas etapas, que incluyen una eliminatoria escolar, registro por zonas, examen de conocimientos generales, evaluación de oratoria y, finalmente, la elección del Cabildo Infantil 2026, avanzando conforme a los resultados obtenidos en cada fase.

Entre las fechas clave destacan el cierre de registro el viernes 13 de marzo, la realización del concurso el martes 24 de marzo en la Escuela Secundaria Técnica No. 2 y la instalación oficial del Cabildo Infantil el miércoles 29 de abril en el Palacio Municipal.

PREPARAN DESFILE POR DÍA DE LA BANDERA

Por su parte, Cristina Pérez Valenzuela, subdirectora de Valores Cívicos, dio a conocer que se prepara el desfile por el Día de la Bandera, que se conmemora el 24 de febrero de cada año.

Se contará con la participación de instituciones educativas, organismos públicos y agrupaciones civiles. En este sentido hizo un llamado a las y los ciudadanos para sumarse a esta conmemoración, ya sea participando activamente o asistiendo como espectadores.

Las y los interesados a participar como contingente deberán registrarse por escrito a la Subdirección de Valores Cívicos en Palacio Municipal, asimismo, podrán inscribirse mediante teléfono al 4105113 o al correo gesquer@cajeme.gob.mx a más tardar el día 20 de febrero a las 14:00 horas.

Mayor información puede ser consultada en la página de Facebook Municipio de Cajeme.