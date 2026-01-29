Rehabilitan la calle Ponciano Arriaga

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Tres mil 500 habitantes de la colonia Cortinas se verán beneficiados con la rehabilitación de la calle Ponciano Arriaga entre Coahuila y California, obra que fue puesta en marcha este 29 de enero, con una inversión de 2 millones 852 mil pesos; esta incluye el cambio de infraestructura sanitaria, además de pavimentación con carpeta asfáltica.

"Estoy muy contento de dar el banderazo de esta obra que va a ser para el beneficio y el bienestar de los habitantes de esta parte de obregón, esta obra es una reconstrucción total, se va a poner nueva toda la parte de abajo, la infraestructura hidrosanitaria, es decir del agua potable y del alcantarillado, luego ya que termine esta parte, viene la pavimentación completa", manifestó Javier Lamarque.

En representación de las familias del sector, Martín Gómez Pérez, mencionó que las y los vecinos de las colonias beneficiadas se encuentran agradecidos por la disposición para atender y dar solución al mejoramiento de la red subterránea y del pavimento, ya que por mucho tiempo estuvo abandonada, pero que dentro de poco será una realidad.

El alcalde Carlos Javier Lamarque Cano ha reiterado en distintas ocasiones el compromiso de rescatar las vialidades que se encuentran en malas condiciones, atendiéndolas desde la infraestructura sanitaria.

El munícipe destacó ayer que el Ayuntamiento cuenta con equipamiento propio para avanzar con esta labor. Si bien durante un mes se resguardó una máquina pavimentadora por averías, ya se consiguió la pieza correspondiente, por lo que ya opera en la actualidad.

Se tienen 30 obras programadas para el rescate de calles en el transcurso del año, algunas de las cuales ya han sido puestas en marcha.