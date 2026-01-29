Retraso en rehabilitación del Parque Industrial de Ciudad Obregón no se debe a tomas clandestinas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El retraso que presenta la rehabilitación de la calle Circunvalación en el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) no se debe a la presunta detección de tomas de agua clandestinas, sino a cambios en el plan de trabajo en relación a la mejora del sistema hidráulico, aclaró el secretario de Desarrollo Urbano de Cajeme, Mario Alfaro Vázquez.

“La obra anda en alrededor del 54 por ciento de avance, hemos tenido algunas situaciones de cambios de proyecto, pero obedecen a una situación de mejora del sistema hidráulico. No tengo ninguna información de que se hayan encontrado tuberías que no debieran estar”, explicó.

Agregó que próximamente se empezará a trabajar en la terracería. “Ahorita ya está terminado lo que es la infraestructura hidrosanitaria y se trabaja en lo que son las terracerías”, dijo.

OBRAS ATRASADAS

El secretario reconoció que se han tenido retrasos en una obra de la colonia Benito Juárez, en la calle Zaragoza, por cambios en relación a la empresa encargada de la misma.

“Lleva un colector de aguas negras que saca toda el agua de gran parte del Plano Oriente y otras zonas, este pasa por las vías del ferrocarril, por lo que representa retos para la ingeniería, hemos tenido problemas, pero los hemos ido resolviendo”, mencionó.

También hay retrasos en la obra de rehabilitación de la calle Obrero Mundial.

“Se encuentran trabajando de la Paseo Miravalle a la Jalisco con pavimentación. Tuvimos un problema de lluvias que no esperábamos, eso retrasa los trabajos, pero se hizo el retiro de agua acumulada y se retomaron los trabajos”, explicó.

El secretario de Desarrollo Urbano aclaró que las obras donde se han tenido retrasos son responsabilidad de Sidur.