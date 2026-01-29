  • 24° C
Realizan en Cajeme Primera Asamblea de Planeación de Educación Superior con 30 universidades de Sonora

Los representantes de las instituciones acudieron al llamado de la SEC para analizar temas de tecnología, becas, planes de estudio, entre otros

Ene. 29, 2026
Los universitarios participan en los procesos productivos y por ello es que las instituciones educativas se esfuerzan por ser más pertinentes a las necesidades del mercado
Con la participación rectores y representantes de 30 universidades de Sonora, se llevó a cabo la primera asamblea de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior en la que se tocaron temas de becas para instituciones públicas, inteligencia artificial, planes de estudios y enlaces con el sector productivo.

Froylán Gámez Gamboa, secretario de Educación y Cultura, explicó que cada reunión se lleva a cabo en sede diferente y en esta ocasión tocó al Itson ser sede, en la que se tocaron temas relevantes a la educación superior y, en particular, destacaron la convocatoria de la Beca Sonora de Oportunidades que abre este viernes.

"Es para todos los universitarios, la Beca Sonora de Oportunidades, que al cierre de este año va a alcanzar una cobertura del 70 por ciento para las y los jóvenes que estudian en una escuela pública, en una universidad pública para los más de cien mil estudiantes que están inscritos".

IMPORTANCIA DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y VINCULACIÓN PRODUCTIVA

Entre los temas que se expusieron en la asamblea, el funcionario estatal resaltó que en el Instituto Tecnológico de Hermosillo se lleva a cabo la fabricación del primer vehículo tipo van electrónico, desde su diseño y ensamble, lo que muestra que la industria está volteando a ver a la educación y que los alumnos forman parte de los procesos productivos, además que la federación otorga beneficios fiscales a las empresas que participen en el proceso de educación dual en busca de que sean más universidades las que se sumen a este tipo de actividades.

También señaló la importancia de capacitarse en la inteligencia artificial, por lo que destacó que la empresa Microsoft donaría becas para que docentes y alumnos puedan inscribirse de manera gratuita, con lo que se avanza en el correcto uso de esa herramienta.

Durante su intervención, el presidente municipal, Javier Lamarque Cano, reconoció la importancia de esta reunión en la que se ven aspectos de inteligencia artificial, nuevas tecnologías y todo aquello que permita fortalecer la educación.

Señaló que la educación es la base del desarrollo económico y productivo, por lo que las universidades contribuyen en suplir la demanda de los nuevos tiempos.

Francisco Minjares
Francisco Minjares

Licenciado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación y Maestro en Periodismo Digital. Soy periodista a tiempo completo con más de 9 años de experiencia y maestro de medio tiempo. Mis conocimientos en marketing digital y planeación estratégica me permiten enfocarme en la elaboración de reportajes con objetividad y pasión, cubriendo la información noticiosa de manera integral.


