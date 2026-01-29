  • 24° C
Ciudad Obregón

Garantizará gobierno que contratistas no dejen desperfectos viales tras obras

Los tramos viales que se abren durante las reparaciones no siempre son pavimentados de nuevo, cuando concluye la obra

Ene. 29, 2026
Garantizará gobierno que contratistas no dejen desperfectos viales tras obras

El gobierno municipal implementará un plan de trabajo para garantizar que las zonas en donde contratistas realizan rehabilitaciones de calles pavimenten nuevamente los tramos viales donde se tenga que abrir la calle durante los trabajos, adelantó el alcalde Carlo Javier Lamarque Cano.

“Se deja sin pavimentar, es algo que hemos estado viendo. En principio yo he estado batallando con eso, es una cuestión de carácter presupuestal, que es lo que estamos atendiendo, queremos resolverlo, y ya tenemos un plan para trabajar esas aperturas del pavimento que no se bachean, es algo que ya traemos, un plan que se está armando”, informó.

imagen-cuerpo

En distintas ocasiones ciudadanos han denunciado que se dejan abiertos algunos tramos de las vialidades, las cuales sólo se rellenan con tierra. Se trata de una situación que se ha observado en distintas partes del municipio, como la calle Yaqui, cerca del Parque Juan Estrada, y la calle Veracruz, entre Lago Managua y Lago Magda.

Cabe señalar que recientemente el regidor Armando Alcalá Alcaraz destacó en redes sociales que según la Ley Estatal del Agua, se cuenta con facultades para sancionar a empresas contratistas en caso de que dañen las calles al realizar reparaciones y no se hagan cargo.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

