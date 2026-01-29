  • 24° C
Cajeme cuenta con nuevo portal de transparencia, tras intento de hackeo

Se hizo un diagnóstico y se detectaron vulnerabilidades en el antiguo sitio web del Ayuntamiento

En otro tema, el presidente municipal dio a conocer que se creó un nuevo portal de transparencia, tras el ataque cibernético del año pasado. Adelantó que se comprarán servidores para reforzar aún más la protección de datos. Asimismo, dijo que, a pesar del proceso de espera, la transparencia de información se garantizó de manera presencial en el Palacio Municipal.

“Se intentó hackear el sistema del Ayuntamiento, afortunadamente no se hizo un daño mayor porque, a diferencia de otros casos en otros lados, nosotros sí teníamos resguardada la información. Sin embargo, para seguir dando el servicio rentamos servidores y dimos el servicio en lo básico. Hicimos un diagnóstico de los sistemas y aparecían ciertas vulnerabilidades, había sitios que no era conveniente abrirlos. Se hizo un nuevo software completo para el manejo de la información. En ningún momento este Ayuntamiento busca ocultar información”, dijo.

Arturo Parra, director de Informática en el Ayuntamiento, explicó que se tomó esta opción debido a que el viejo portal estaba vulnerable.

“La página que teníamos estaba vulnerable, nos dimos a la tarea de desarrollar otro portal, no podíamos arriesgar la información del municipio, de los ciudadanos, ya que el otro estaba muy viejo Ahora tenemos algo novedoso, una búsqueda más personalizada de la información que el ciudadano pueda buscar”, comentó.

La dirección web del nuevo portal es https://transparencia.cajeme.gob.mx/Principal.

Javier Zepeda
Javier Zepeda

Comunicador certificado en Ciencias y Técnicas de la Comunicación con más de 6 años de experiencia en periodismo de campo. Mi trabajo incluye la elaboración de notas, fotografía, conducción, diseño de portadas y edición de contenido para plataformas impresas y digitales.

