Sheinbaum abre la puerta a colaborar con EU en investigación del caso Epstein

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó que el Gobierno mexicano está dispuesto a colaborar con las autoridades de Estados Unidos en la investigación relacionada con el caso del financiero Jeffrey Epstein, siempre y cuando el Departamento de Justicia estadounidense solicite formalmente dicha cooperación.

Durante su conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que se trata de una investigación que corresponde exclusivamente a Estados Unidos, ya que los hechos y el proceso judicial se desarrollan en ese país.

POSIBLE COLABORACIÓN CON EU CON INVESTIGACIÓN DEL CASO EPSTEIN

Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de que México participe si se requiere información o apoyo por parte de las autoridades mexicanas.

"Es una investigación que se tiene que hacer en Estados Unidos. Si el Departamento de Justicia solicita la colaboración de México, pues participaremos, pero es una investigación que ocurre en Estados Unidos", declaró la mandataria.

Las declaraciones de la presidenta se dieron luego de que se le cuestionara sobre la posible apertura de indagatorias en México contra ciudadanos mexicanos cuyos nombres han aparecido en los llamados archivos Epstein, una vasta colección de documentos, correos electrónicos, registros judiciales, fotografías y videos vinculados con la red de tráfico sexual de menores encabezada por el multimillonario estadounidense, fallecido en 2019.

Sheinbaum reiteró que cualquier investigación debe iniciarse en el país vecino del norte y que México únicamente cooperaría en caso de una solicitud oficial, descartando por el momento la apertura de procesos autónomos en territorio nacional.

"Si el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicita la participación de México, participaremos", enfatizó la mandataria.

AVANZA INVESTIGACIÓN EN EU Y SALEN A LA LUZ VÍNCULOS CON FIGURAS GLOBALES

El Departamento de Justicia de Estados Unidos reactivó recientemente la investigación del caso Epstein y comenzó a difundir documentos que revelan contactos y vínculos del financiero con figuras de alto perfil a nivel mundial, entre ellas políticos, empresarios y líderes del sector tecnológico.

En los archivos se mencionan personajes como el actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el exmandatario Bill Clinton, el empresario Bill Gates y el fundador de Tesla, Elon Musk, entre otros.

EMPRESARIOS MEXICANOS MENCIONADOS EN LOS ARCHIVOS EPSTEIN

Asimismo, los documentos incluyen referencias a empresarios mexicanos, lo que ha generado atención mediática. Entre los nombres señalados se encuentra Ricardo Salinas Pliego, quien aparece mencionado en un correo electrónico relacionado con una cena privada realizada en 2011 en California, en la que también figuraban otros empresarios internacionales.

Otro de los nombres mencionados es el del empresario Carlos Slim, así como referencias a Paula Cussi, viuda de Emilio Azcárraga, quien presuntamente tuvo contacto con Epstein, de acuerdo con documentos fechados en 2009.

Ante estos señalamientos, la presidenta reiteró que México esperará una solicitud oficial para colaborar y mantendrá una postura de respeto a los procesos judiciales del país vecino.