Nacional / México

Sheinbaum anuncia la suspensión de La mañanera para esta fecha; Estas son las razones

La conferencia matutina se reanudará el viernes 6 de febrero con información oficial sobre política, seguridad y programas sociales de manera habitual

Feb. 04, 2026
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, informó que la conferencia de prensa matutina para el día jueves 5 de febrero de 2026 no se llevará a cabo debido a compromisos oficiales fuera de la Ciudad de México. La suspensión se da en el marco de un traslado a Querétaro con motivo de una ceremonia histórica.

Sheinbaum participará en los actos conmemorativos del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, evento que reúne a autoridades federales y estatales, así como representantes del poder legislativo y judicial. La ceremonia incluirá honores a los símbolos patrios y discursos sobre la vigencia del marco legal mexicano. Este tipo de actos protocolarios refuerza la presencia del Ejecutivo en celebraciones nacionales y permite un acercamiento con autoridades locales, además de generar contenido oficial para medios y redes gubernamentales.

La suspensión de la conferencia también abre espacio para que la agenda presidencial se concentre en actividades de carácter institucional, donde se refuerza el mensaje sobre la importancia del marco constitucional en la vida pública del país.

Además, no implica una pausa en la comunicación gubernamental, ya que el equipo de la Presidencia mantiene activos otros canales oficiales para difundir información relevante. Comunicados, redes sociales y eventos públicos continúan siendo herramientas clave para informar a la ciudadanía mientras se desarrollan actividades fuera de Palacio Nacional.

REANUDACIÓN DE LA CONFERENCIA

Se prevé que las actividades informativas del Ejecutivo se retomen el viernes 6 de febrero, manteniendo la dinámica habitual de la conferencia matutina.

Fernanda Rodríguez
