  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Pemex reduce 20% su deuda, aumenta refinación y mejora su calificación crediticia

La reducción fue posible gracias a instrumentos financieros diseñados de manera conjunta entre Petróleos Mexicanos y Secretaría de Hacienda

Feb. 04, 2026
Pemex reduce 20% su deuda, aumenta refinación y mejora su calificación crediticia

La deuda de Petróleos Mexicanos (Pemex) registró una reducción histórica de 20%, de acuerdo con el reporte presentado este miércoles 4 de febrero durante la conferencia matutina del gobierno federal, como parte de los primeros resultados del Plan de Fortalecimiento de Pemex 2025-2035.

La información fue dada a conocer por la secretaria de Energía, Luz Elena González, quien subrayó que se trata de la primera disminución real de la deuda total de la empresa productiva del Estado en años, luego de un periodo en el que el endeudamiento de la petrolera se incrementó cerca de 130% en apenas una década, convirtiéndola en la más endeudada del mundo.

González recordó que el plan fue presentado el 5 de agosto pasado y tiene como objetivo central recuperar la soberanía y seguridad energética del país, tras lo que calificó como décadas de desmantelamiento institucional y financiero durante el periodo neoliberal.

En ese contexto, destacó que la reducción de la deuda fue posible gracias a instrumentos financieros diseñados de manera conjunta entre Pemex y la Secretaría de Hacienda.

Estos mecanismos permitieron capitalizar a la empresa, cumplir puntualmente con todas sus obligaciones financieras y avanzar en el pago a proveedores, sin incurrir en incumplimientos en los mercados internacionales. Este desempeño, afirmó, ya fue reconocido por las principales agencias calificadoras.

AVANCES PRODUCTIVOS Y FINANCIEROS DE PEMEX EN 2025

Moody´s, Fitch y Standard & Poor´s mejoraron la calificación crediticia de Pemex, reflejando una mayor confianza de los mercados en la nueva estrategia financiera y operativa de la petrolera.

En el plano productivo, la secretaria de Energía informó que en 2025 se logró estabilizar la producción de petróleo crudo, garantizando el suministro a las refinerías nacionales, como parte del proceso de reintegración vertical instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Uno de los avances más relevantes fue el incremento en la capacidad de refinación, que pasó de poco más de 600 mil barriles diarios en 2018 a 1.2 millones de barriles diarios en 2025.

Este aumento permitió elevar la producción de gasolinas, diésel y turbosina, así como incrementar su comercialización en 7.8%, apoyada por acciones para combatir el comercio ilícito de combustibles.

La funcionaria también destacó la reactivación de la petroquímica y la producción de fertilizantes. En 2025, este sector registró un crecimiento de 21%, lo que contribuye a fortalecer al campo mexicano, reducir la dependencia externa y avanzar hacia la autosuficiencia alimentaria.

De cara a 2026, González adelantó que la inversión en el sector hidrocarburos aumentará 34%, tanto pública como mixta, para impulsar proyectos estratégicos, modernización operativa y acciones de sustentabilidad orientadas a la reducción de emisiones.

Con estos resultados, sostuvo, Pemex transita de ser un problema fiscal a consolidarse como un activo estratégico viable para el Estado mexicano, bajo un esquema de coordinación permanente entre la Presidencia, la Secretaría de Hacienda y el sector energético.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Cámara de Diputados se toma "megapuente" de una semana con goce de sueldo
Nacional / México

Cámara de Diputados se toma "megapuente" de una semana con goce de sueldo

Febrero 03, 2026

El periodo de sesiones comenzó formalmente el 1 de febrero, pero las primeras reuniones fueron consideradas de trámite

Detienen a presunto implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán
Nacional / México

Detienen a presunto implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Febrero 03, 2026

El detenido desempeñaba funciones clave dentro de la estructura logística de la célula criminal conocida como "Los Chapitos"

VIDEO | Atropella a un hombre y se lleva su cuerpo colgando en el cofre hasta que fallece
Nacional / México

VIDEO | Atropella a un hombre y se lleva su cuerpo colgando en el cofre hasta que fallece

Febrero 03, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien fue embestido sobre la avenida Lázaro Cárdenas