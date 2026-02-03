  • 24° C
Nacional / México

Cámara de Diputados se toma "megapuente" de una semana con goce de sueldo

El periodo de sesiones comenzó formalmente el 1 de febrero, pero las primeras reuniones fueron consideradas de trámite

Feb. 03, 2026
Ricardo Monreal justificó el paro de sesiones.
La Cámara de Diputados aprobó suspender las sesiones del pleno durante la primera semana de febrero, por lo que retomará actividades legislativas hasta el próximo 10 de febrero.

La decisión, acordada por los grupos parlamentarios, generó críticas y burlas desde el Senado, al tratarse de un receso apenas iniciado el periodo ordinario.

El periodo de sesiones comenzó formalmente el 1 de febrero, pero las primeras reuniones fueron consideradas de trámite. Esto abrió la puerta a una reprogramación del calendario que derivó en una semana sin actividades en el pleno, aunque, según los diputados, no implica un paro total del trabajo legislativo.

¿POR QUÉ AUTORIZAN SUSPENDER SESIONES?

Durante este lapso, las y los legisladores enfocarán sus esfuerzos en las comisiones, donde se busca avanzar en dictámenes pendientes y prepararse para la llegada de iniciativas prioritarias del Ejecutivo.

Entre ellas destacan la reforma electoral y la reforma en materia anticorrupción, anunciadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, pero que aún no han sido enviadas formalmente al Congreso.

El coordinador de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, explicó que el ajuste al calendario responde a la necesidad de "ordenar los trabajos" y evitar retrasos una vez que las reformas sean turnadas oficialmente. Detalló que febrero es el mes previsto para la presentación de la reforma electoral, aunque reconoció que todavía no existe un proyecto formal.

IBAN LLEGANDO DE VACACIONES

El receso no pasó desapercibido en el Senado. La senadora priista Claudia Anaya ironizó sobre la pausa legislativa durante una votación económica, al preguntar si se autorizaba a los diputados "no ir a trabajar" durante toda la semana, comentario que fue interpretado como una crítica directa al llamado "megapuente".

Pese a la polémica, Monreal insistió en que el Congreso sigue activo y que el trabajo en comisiones permitirá que, al reanudarse las sesiones del pleno, los dictámenes puedan discutirse y votarse sin contratiempos.

César Leyva
