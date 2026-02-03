  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Martes, 3 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Detienen a presunto implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

El detenido desempeñaba funciones clave dentro de la estructura logística de la célula criminal conocida como "Los Chapitos"

Feb. 03, 2026
Detienen a presunto implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque armado contra legisladores de Movimiento Ciudadano, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el funcionario, el detenido desempeñaba funciones clave dentro de la estructura logística de la célula criminal conocida como "Los Chapitos".

Entre sus actividades se encontraban la operación de radios de comunicación, la instalación de cámaras para vigilar los movimientos de las autoridades y la adquisición de drones utilizados por el grupo delictivo.

García Harfuch señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los responsables y evitar que el ataque quede impune. No obstante, no se revelaron detalles sobre la identidad del detenido ni el lugar o las condiciones en que se llevó a cabo la captura.

imagen-cuerpo

OPERATIVO FEDERAL COORDINADO

Se informó que la detención fue resultado de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

El titular de la SSPC indicó que estas acciones responden a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ataque ocurrió cuando el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda salían del Congreso del estado con rumbo al aeropuerto. Ambos fueron agredidos con armas de fuego en la capital sinaloense.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
VIDEO | Atropella a un hombre y se lleva su cuerpo colgando en el cofre hasta que fallece
Nacional / México

VIDEO | Atropella a un hombre y se lleva su cuerpo colgando en el cofre hasta que fallece

Febrero 03, 2026

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un hombre de aproximadamente 35 años de edad, quien fue embestido sobre la avenida Lázaro Cárdenas

Diputado del PRI propone legalizar la venta de drogas en Sinaloa; Esta es la razón
Nacional / México

Diputado del PRI propone legalizar la venta de drogas en Sinaloa; Esta es la razón

Febrero 03, 2026

El planteamiento busca impulsar un modelo con fines médicos, desarrollo farmacéutico, generación de empleos formales y cooperación internacional

Profeco emite alerta por fallas en vehículos Ford, Honda y Volkswagen: revisa los modelos afectados
Nacional / México

Profeco emite alerta por fallas en vehículos Ford, Honda y Volkswagen: revisa los modelos afectados

Febrero 03, 2026

El llamado a revisión involucra más de 11 mil unidades comercializadas en México, correspondientes a distintos modelos y años recientes