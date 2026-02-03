Detienen a presunto implicado en ataque a diputados de Movimiento Ciudadano en Culiacán

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Autoridades federales detuvieron a uno de los presuntos responsables del ataque armado contra legisladores de Movimiento Ciudadano, ocurrido el pasado 28 de enero en Culiacán, Sinaloa. La información fue confirmada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a través de sus redes sociales.

De acuerdo con el funcionario, el detenido desempeñaba funciones clave dentro de la estructura logística de la célula criminal conocida como "Los Chapitos".

Entre sus actividades se encontraban la operación de radios de comunicación, la instalación de cámaras para vigilar los movimientos de las autoridades y la adquisición de drones utilizados por el grupo delictivo.

García Harfuch señaló que las investigaciones continúan con el objetivo de detener a todos los responsables y evitar que el ataque quede impune. No obstante, no se revelaron detalles sobre la identidad del detenido ni el lugar o las condiciones en que se llevó a cabo la captura.

OPERATIVO FEDERAL COORDINADO

Se informó que la detención fue resultado de un operativo conjunto encabezado por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República.

El titular de la SSPC indicó que estas acciones responden a una instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El ataque ocurrió cuando el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Sergio Torres Félix, y la diputada local Elizabeth Montoya Ojeda salían del Congreso del estado con rumbo al aeropuerto. Ambos fueron agredidos con armas de fuego en la capital sinaloense.