Profeco emite alerta por fallas en vehículos Ford, Honda y Volkswagen: revisa los modelos afectados

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta dirigida a las personas propietarias de vehículos de las marcas Volkswagen, Honda y Ford, luego de que se detectaran fallas de seguridad que podrían representar un riesgo para las y los conductores, así como para sus acompañantes.

En total, el llamado a revisión involucra más de 11 mil unidades comercializadas en México, correspondientes a distintos modelos y años recientes.

PROFECO EMITE ALERTA POR FALLAS EN VEHÍCULOS

De acuerdo con la información oficial, los desperfectos detectados están relacionados con cinturones de seguridad, el sistema del pedal de freno y componentes del sistema de combustible.

Ante esto, la Profeco exhortó a las personas consumidoras a revisar si su vehículo está incluido y atender de inmediato los llamados a revisión emitidos por cada fabricante.

ESTOS SON LOS MODELOS AFECTADOS

VOLKSWAGEN

Volkswagen de México, S. A. de C. V. informó que detectó una falla en el efecto de retención de los cinturones de seguridad delanteros, la cual no puede garantizarse debido a una colocación incorrecta de estos elementos.

Unidades involucradas: mil 173

mil 173 Modelos afectados: T-CROSS TAIGUN VIRTUS

Años modelo: 2022 a 2025

La empresa recomendó a las personas propietarias suspender el manejo del vehículo hasta que se realice la sustitución del o los cinturones de seguridad delanteros.

Las personas consumidoras podrán acudir a distribuidores autorizados Volkswagen, quienes brindarán información sobre el llamado a revisión. Además, el proveedor contactará directamente a las y los propietarios vía correo postal, y publicará los detalles en su sitio oficial.

HONDA

Por su parte, Honda de México, S. A. de C. V. alertó sobre un problema en el mecanismo del pedal de freno, específicamente en el perno del pivote, el cual podría encontrarse fuera de su posición.

Unidades involucradas: 2 mil 515

2 mil 515 Modelos afectados: Honda Pilot 2023 a 2025 Acura MDX 2024 y 2025 Acura TLX 2024 y 2025



Existe la posibilidad de que el perno del pivote del pedal de freno no esté correctamente colocado, lo que podría comprometer su funcionamiento.

Honda realizará una inspección del perno y, en caso necesario, efectuará los ajustes correspondientes sin costo para las personas consumidoras.

FORD

En el caso de Ford Motor Company, S. A. de C. V., el llamado a revisión se debe a un posible daño en un inyector de combustible de alta presión, el cual podría fisurarse y generar una acumulación de combustible en la parte superior del motor.

Unidades involucradas : 7 mil 679

: 7 mil 679 Modelo afectado: Bronco Sport

Años modelo: 2021 a 2024

La fisura del inyector podría aumentar el riesgo de fallas mecánicas e incluso de incendio.

Los distribuidores Ford están autorizados para inspeccionar el vehículo y, de ser necesario, actualizar o sustituir los componentes afectados, sin ningún costo para las personas propietarias.

Profeco reiteró el llamado a las personas consumidoras para no ignorar los llamados a revisión, ya que se trata de fallas que podrían poner en riesgo la seguridad. Asimismo, recordó que estas revisiones y reparaciones no tienen costo alguno y forman parte de la responsabilidad de las armadoras.