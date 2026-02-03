Sheinbaum rechaza conflicto diplomático por apoyo humanitario a Cuba

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, descartó que el envío de ayuda humanitaria a Cuba pueda generar tensiones con Estados Unidos y subrayó que la posible mediación de México entre ambos países dependerá exclusivamente de la voluntad de La Habana y Washington, al tratarse de naciones soberanas.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes desde Palacio Nacional, la mandataria fue cuestionada sobre si estaría dispuesta a fungir como mediadora directa entre Cuba y Estados Unidos para mejorar la relación bilateral.

SHEINBAUM DESCARTA CONFLICTO CON EEUU

Al respecto, Sheinbaum aclaró que esa decisión no le corresponde a México de manera unilateral.

"Cuba es un país soberano, independiente; Estados Unidos también. México siempre ha puesto la mesa para poder atender cualquier conflicto en muchos momentos de su historia y esta no es la excepción, pero no es un asunto personal", afirmó.

Sheinbaum explicó que la postura del país responde a una tradición histórica de la política exterior mexicana, basada en la defensa de la soberanía y la no intervención, principios que, recordó, se consolidaron desde el gobierno de Venustiano Carranza y quedaron formalizados con la Doctrina Estrada durante la administración de Pascual Ortiz Rubio.

"No es un asunto de que uno quiera protagonizar, es garantizar la paz, la seguridad y la soberanía", puntualizó la presidenta, al insistir en que cualquier papel de mediación solo puede darse si así lo solicitan Cuba y Estados Unidos.

La mandataria reiteró que México ha manifestado su disposición tanto en público como en privado, pero recalcó que "ya depende de que se den las condiciones". En ese sentido, enfatizó que su postura no obedece a una visión personal, sino a la tradición diplomática del Estado mexicano.

"México, en la mejor historia de su diplomacia y política exterior, siempre va a estar dispuesto a apoyar la soberanía de los pueblos y el diálogo para la solución pacífica de los conflictos", concluyó.

Más adelante, Sheinbaum fue consultada nuevamente sobre Cuba, esta vez en relación con el envío de ayuda humanitaria a la isla. La presidenta señaló que su gobierno busca concretar el apoyo esta misma semana, en la medida de lo posible, aunque aclaró que primero es necesario conocer con precisión las necesidades del país caribeño.

"No se trata de enviar lo que a México se le ocurra", explicó, al señalar que la ayuda debe responder a requerimientos específicos.

Finalmente, negó que el envío de apoyo humanitario pueda escalar tensiones con el gobierno de Estados Unidos, encabezado por Donald Trump, y reiteró que la política exterior mexicana se rige por principios constitucionales y por la convicción de respetar la autodeterminación de los pueblos.