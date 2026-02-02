Piden fideicomiso a presidenta Claudia Sheinbaum

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Como parte de la lucha constante por recibir en tiempo y forma el pago de pensiones o jubilaciones como derechohabientes del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), el Movimiento 30 de julio de derechohabiente Isssteson A.C. solicitó de manera directa a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, un apoyo financiero extraordinario de 15 mil millones de pesos para formar el fideicomiso del Fondo de Pensiones Isssteson.

La vocera y presidenta de la asociación, María Esthela Mar Castañeda, dijo que luego de una larga espera en el municipio de Guaymas, finalmente se pudieron acercar a la mandataria para hacer entrega de la petición, misma que también ha sido llevada de manera directa al palacio de gobierno dirigida al mismo gobernador del Estado, Alfonso Durazo Montaño.

"Lograrnos nuestro objetivo, estuvimos esperando bastante tiempo hasta que a su salida logramos llegar a ella y le expliqué rápidamente de qué se trataba, le entregué a carta y me dejó su firma de recibido, ahí tiene el correo electrónico para que nos contacte y ver en qué queda este asunto, por lo pronto misión cumplida", expresó Mar Castañeda.

En la carta recordaron que la se trata de una Institución desconcentrada del gobierno estatal, y que se encuentra en crisis financiera. "El gobernador Alfonso Durazo hace esfuerzos extraordinarios para cumplir con una obligación vencida, sin poderlo cumplir; es decir, pagar las pensiones los 3 primeros días de cada mes y otorgar las pensiones en los 3 meses subsiguientes de la solicitud".

Además, dieron a conocer que quienes soliciten su jubilación o pensión, llevan un tiempo de espera de hasta dos años para que estas sean autorizadas y que esto se debe a que principalmente sus aportaciones no fueron administradas correctamente mediante la figura del fideicomiso como lo marca la Ley 38 Isssteson.

María Esthela Mar Castañeda, dijo que quedan a la espera de que la presidenta resuelva la situación por la que están pasando para beneficiar a los derechohabientes.