  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 2 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Sonora

Atienden a mexicanos en temas migratorios

También serán apoyados en caso de que tengan algún proyecto para desarrollar

Feb. 02, 2026
Cónsul de México en Tucson, Arizona, Fernando Sánchez
Cónsul de México en Tucson, Arizona, Fernando Sánchez

Para quienes tengan dudas y trámites sobre los cambios migratorios en Estados Unidos, el cónsul de México en Tucson, Arizona, Fernando Sánchez, informó que activaron el programa "Conversa con tu cónsul" a través del cual se obtiene un acercamiento sin cita y donde también se pueden presentar proyectos para su desarrollo con el respaldo de la dependencia.

Informó que los días de atención con dicho programa son los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana para que la ciudadanía aproveche para acercarse a realizar las preguntas que tengan sobre sus trámites consulares o los trámites que tengan en relación con México.

Cabe aclarar que en general la atención se presta durante todo el año a través de una cita, mientras que "Conversa con tu cónsul" promueve una atención directa del titular del Consulado de México en Tucson.

"Nos da mucho gusto platicar, resolver las dudas que tengan de trámites, también por supuesto cualquier duda sobre los cambios migratorios que están ocurriendo en los Estados Unidos, pero también nos entusiasma mucho escuchar de sus proyectos, de sus propuestas, cualquier emprendimiento que quieran realizar, pueden venir, compartir con nosotros y pues con mucho gusto los vamos a poner en la dirección correcta", expresó Fernando Sánchez.

Por otro lado, también destacó que en términos de trámites de pasaportes y matrículas, se acerca la temporada de impuestos en Estados Unidos, y que están enterados que hay muchas personas que necesitan ya sea su matrícula consular o su pasaporte para hacer este tipo de trámites. "Les invitamos, ahorita que hay mucha disponibilidad de citas en este principio de año, a que vengan al consulado y pongan en orden toda la parte de documentación".

El cónsul dijo que están atendiendo de manera directa los días mencionados en el mismo consulado de México, en el área de documentación y de igual forma están informando sobre la situación migratoria, homenaje de casa o cualquier otra duda.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

Contenido Relacionado
Piden fideicomiso a presidenta Sheinbaum
Sonora

Piden fideicomiso a presidenta Sheinbaum

Febrero 02, 2026

Es para garantizar el fondo de pensiones del Isssteson

Unión de Usuario: Agua de Hermosillo rebasado por reportes
Sonora

Unión de Usuario: Agua de Hermosillo rebasado por reportes

Febrero 02, 2026

No se dan abasto en atender a toda la ciudad por la cantidad de reportes de agua

Staus pide pago de finiquito
Sonora

Staus pide pago de finiquito

Febrero 02, 2026

Se señala que hay un retraso en los pagos a personas adultas mayores de su gremio