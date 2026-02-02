Atienden a mexicanos en temas migratorios

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Para quienes tengan dudas y trámites sobre los cambios migratorios en Estados Unidos, el cónsul de México en Tucson, Arizona, Fernando Sánchez, informó que activaron el programa "Conversa con tu cónsul" a través del cual se obtiene un acercamiento sin cita y donde también se pueden presentar proyectos para su desarrollo con el respaldo de la dependencia.

Informó que los días de atención con dicho programa son los lunes, miércoles y viernes, de 9 a 10 de la mañana para que la ciudadanía aproveche para acercarse a realizar las preguntas que tengan sobre sus trámites consulares o los trámites que tengan en relación con México.

Cabe aclarar que en general la atención se presta durante todo el año a través de una cita, mientras que "Conversa con tu cónsul" promueve una atención directa del titular del Consulado de México en Tucson.

"Nos da mucho gusto platicar, resolver las dudas que tengan de trámites, también por supuesto cualquier duda sobre los cambios migratorios que están ocurriendo en los Estados Unidos, pero también nos entusiasma mucho escuchar de sus proyectos, de sus propuestas, cualquier emprendimiento que quieran realizar, pueden venir, compartir con nosotros y pues con mucho gusto los vamos a poner en la dirección correcta", expresó Fernando Sánchez.

Por otro lado, también destacó que en términos de trámites de pasaportes y matrículas, se acerca la temporada de impuestos en Estados Unidos, y que están enterados que hay muchas personas que necesitan ya sea su matrícula consular o su pasaporte para hacer este tipo de trámites. "Les invitamos, ahorita que hay mucha disponibilidad de citas en este principio de año, a que vengan al consulado y pongan en orden toda la parte de documentación".

El cónsul dijo que están atendiendo de manera directa los días mencionados en el mismo consulado de México, en el área de documentación y de igual forma están informando sobre la situación migratoria, homenaje de casa o cualquier otra duda.