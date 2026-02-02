Staus pide pago de finiquito

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (Staus) manifestó su rechazo e inconformidad antes los retrasos en el pago de finiquitos por parte de la Universidad de Sonora, calificándolo como una práctica arbitraria que lesiona los derechos laborales adquiridos de quienes han concluido su relación laboral con la institución.

El consejo general de delegados del sindicato, indicó que, ante esta situación, además de exigir el pago inmediato e íntegro de los finiquitos pendientes a las y los trabajadores académicos jubilados o pensionados, también se pide el establecimiento y/o implementación de un procedimiento claro, mediante el cual se garantice la entrega oportuna de los finiquitos en todos los casos futuros.

A lo anterior se le suma el cese inmediato y definitivo de la práctica administrativa reiterada consistente en la retención o dilación injustificada del pago de las prestaciones que conforme a la cláusula 162 del contrato colectivo de trabajo deben de recibir los trabajadores académicos que finalicen su relación laboral con la Universidad de Sonora por jubilación o pensión.

"En ese tenor, la Universidad de Sonora, en su carácter de patrón, no puede, mediante actos administrativos internos, diferir o dilatar derechos establecidos en el contrato colectivo de trabajo, al tratarse de un documento de obligatoriedad para ambas partes", señaló consejo general de delegados.

Asimismo, hicieron mención que estas prácticas de retraso se realizan en su mayoría personas adultas mayores, para quienes el finiquito representa un ingreso indispensable para su subsistencia, atención médica y estabilidad económica, lo que además implica una transgresión a la obligación de proteger los derechos del adulto mayor.