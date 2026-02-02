Clima en Sonora hoy, 2 de febrero: frío por la mañana y ambiente templado por la tarde

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Hoy, lunes 2 de febrero, en gran parte de Sonora se prevé un inicio de día frío a muy frío, especialmente en las zonas serranas, donde podrían registrarse heladas. La temperatura mínima oscilará entre -5 y 0 °C, mientras que por la tarde el ambiente se tornará más templado, alcanzando máximas de 18 a 22 °C en la mayor parte del estado, según informes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua)

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con baja probabilidad de lluvias, aunque se recomienda precaución por la presencia de bancos de niebla en carreteras y zonas urbanas durante la mañana. Estos bancos de niebla podrían reducir la visibilidad y generar condiciones de manejo riesgosas.

El viento en Sonora soplará de dirección variable con velocidades de 20 a 30 km/h y rachas de hasta 40-60 km/h, especialmente en zonas abiertas, lo que podría afectar estructuras ligeras y provocar ráfagas incómodas al aire libre.

En las zonas altas, la combinación de bajas temperaturas y humedad podría generar heladas en la carpeta asfáltica, por lo que se recomienda a automovilistas y peatones tomar precauciones. Por la tarde, la sensación térmica mejorará, y las condiciones serán más agradables para actividades al aire libre.

RECOMENDACIONES

Abrigarse bien durante la mañana y noche, especialmente en zonas serranas .

durante la mañana y noche, especialmente en . Manejar con precaución debido a bancos de niebla y posibles heladas en carreteras.

y posibles en carreteras. Vigilar objetos ligeros que puedan ser derribados por rachas de viento.

En el resto del noroeste del país, el Pacífico Norte mostrará condiciones similares, con ambiente templado por la tarde en Sinaloa y fresco en el resto de Sonora, mientras que la masa de aire ártico que modificó el frente frío 32 comenzará a perder intensidad, permitiendo un ligero incremento de temperaturas diurnas.