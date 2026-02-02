Inauguran Museo Subacuático

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y el gobernador Alfonso Durazo encabezaron el hundimiento del exbuque Cabo Corriente en la Bahía de San Carlos, Guaymas, mismo que formaba parte de la Secretaría de Marina. Con ello se inauguró el Museo Subacuático que forma parte del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS), con el que se da refugio a la flora y fauna marina del Mar de Cortés. Asimismo, supervisaron el Plan de Expansión del Puerto de Guaymas.

Este último proyecto contempla una inversión público-privada de 131 mil millones de pesos y la ejecución de cuatro obras clave para impulsar la economía y el desarrollo logístico y energético.

La construcción de una terminal de gas natural licuado, ubicada en el Parque Industrial Rodolfo Sánchez Taboada, en una superficie marítima de 36 hectáreas, con una inversión estimada de 130 mil millones de pesos y una capacidad de 7.8 millones de toneladas por año que abastecerá mercados internacionales como India, Japón e Indonesia, está prevista para iniciar operaciones en 2028.

La construcción y operación de una terminal multipropósito para el manejo de carga, vehículos y carga general tendrá un muelle de 329 metros lineales y una profundidad de 16 metros, equipado con dos grúas portacontenedores.

Se abordó también el proyecto de modernización de instalaciones de concentrados, mediante una inversión de 140 millones de pesos, para la automatización de maniobras de recepción y almacenaje de concentrado de cobre proveniente de las minas del norte de Sonora.

Finalmente, se reveló el proyecto de modernización de instalaciones de graneles minerales mediante una inversión de 226 millones de pesos, para incrementar la capacidad de almacenamiento en tráfico de exportación y cabotaje.

Cabe destacar que el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Marina, implementó un programa de modernización de la infraestructura portuaria con un monto de 3.9 mil millones de pesos, con 13 obras estratégicas, lo que permitirá duplicar el movimiento de carga, estimado en 15 millones de toneladas.

La presidenta de México hizo el compromiso de que en un mes aproximadamente se contará con los respectivos permisos para iniciar la construcción de la primera obra, de manera que los trabajos se lleven a cabo durante el primer trimestre de 2026.

"Se resolvió un problema muy importante, que es cómo llega el gas natural. Es gas natural que viene de Texas y Cenagas, junto con la empresa, hará un gasoducto de Hermosillo para Guaymas. Eso resuelve el problema, y ya la planta de procesamiento no solamente es para exportar, sino que nos va a ayudar para que haya un cabotaje de gas natural hacia el sur del país", explicó.

"Una de las vertientes fundamentales del Puerto de Guaymas es la construcción de la carretera Guaymas-Chihuahua. Se va a convertir en el Puerto de Chihuahua, y sucederá una cosa adicional: en el momento que abramos esta carretera, San Carlos se convertirá en la playa de Ciudad Juárez", mencionó por su parte el gobernador Alfonso Durazo.

"La idea de la recuperación del Puerto de Guaymas no es aislada; nace e incorpora en el marco de una visión general que presenta el Plan Sonora. El Plan Sonora nace originalmente con el propósito de ayudar a nuestro país a cumplir con la cuota de descarbonización de la economía. Originalmente lo concebía como un puerto complementario frente a la saturación de los puertos del Pacífico, pero ya vemos que el Puerto de Guaymas tiene un potencial por sí solo", puntualizó.

PRESERVAN ESPECIES

El Museo Subacuático del Sistema Arrecifal Artificial Sonorense (SAAS) consiste en el hundimiento controlado de seis artefactos navales (incluyendo el exbuque Corrientes, un helicóptero y un avión), para crear un arrecife artificial que fomente la biodiversidad marina, el buceo responsable y la educación ambiental.

Fue la mandataria federal quien accionó el botón con el que el exbuque comenzó a sumergirse. Junto a ella estuvieron el gobernador de Sonora y autoridades de la Secretaría de Marina, así como de la Secretaría de Economía y Turismo del Estado.

"HISTÓRICO"

El secretario de Economía y Turismo, Roberto Gradillas Pineda, dio a conocer que el hundimiento de estos artefactos para crear un arrecife para las especies en San Carlos es un proyecto histórico.

"Este es el quinto buque y el primero de su tipo. Es resultado de un trabajo en conjunto entre los tres niveles de Gobierno. La instrucción que nos ha dado el gobernador es trabajar para generar proyectos innovadores que impulsen el turismo, el dinamismo, la economía y el desarrollo de la región, de Guaymas, San Carlos y todo Sonora", expresó.

Destacó que el principal objetivo del arrecife es la preservación de la vida marítima, al crear este tipo de refugios.

"Estamos creando un refugio, un hábitat que no se tenía. Era un espacio desierto, podían recorrerlo buceando y no encontraban ni una estrella de mar; hoy hay más de 400 especies. Es el resultado de algo que inició en 2022 y ya en este año llevamos trabajo arduo. Es un trabajo en equipo con biólogos marinos certificados, escuelas de buceo y empresarios. San Carlos es un tesoro, una joya de nuestro Estado. El trabajo de hoy es para generar derrama económica", mencionó.

La Terminal de Gas se lleva la mayor inversión dentro del Plan de Expansión del Puerto de Guaymas, el cual se desarrolla bajo un esquema de capital privado y generará más de 11 mil empleos en la región