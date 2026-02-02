Prohíben el uso recreativo del celular en escuelas de Sonora

Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial
¿Fue útil este resumen?
Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.
Desarrollado por SACS IA
La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado de Sonora anunció la prohibición del uso recreativo de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en todas las escuelas de educación básica, medida que entra en vigor de manera inmediata.
De acuerdo con el Reglamento Escolar para el Uso Responsable del Celular y Dispositivos Electrónicos, el uso de estos aparatos solo estará permitido con fines pedagógicos, siempre que exista autorización expresa y supervisión directa del personal docente.
La normativa establece que queda prohibido utilizar celulares para chatear, grabar, tomar fotografías, acceder a redes sociales o jugar, ya que estas prácticas representan distracciones, interrumpen el proceso educativo y pueden generar conflictos entre el alumnado.
EL REGLAMENTO SEÑALA QUE:
- El personal directivo deberá implementar mecanismos para vigilar y regular el uso adecuado de los dispositivos dentro del plantel.
- El personal docente tiene la responsabilidad de evitar interrupciones durante las clases y abstenerse de permitir el uso indebido de celulares.
- Las y los estudiantes deberán usar los dispositivos electrónicos de forma responsable, únicamente con fines educativos y bajo autorización del docente.
La SEC indicó que esta medida busca aprovechar al máximo la jornada escolar, reducir conflictos entre alumnos, prevenir riesgos y recuperar el orden y la disciplina en los centros educativos.
La decisión ha generado diversas reacciones en la comunidad educativa, ya que, mientras algunos padres y docentes aplauden la iniciativa, otros cuestionan cómo impactará en la comunicación y dinámica diaria.
Lo cierto es que, a partir de ahora, el celular queda fuera de las aulas para el entretenimiento y solo tendrá lugar como herramienta educativa.