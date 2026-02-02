Prohíben el uso recreativo del celular en escuelas de Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Secretaría de Educación y Cultura (SEC) del estado de Sonora anunció la prohibición del uso recreativo de teléfonos celulares y dispositivos electrónicos en todas las escuelas de educación básica, medida que entra en vigor de manera inmediata.

De acuerdo con el Reglamento Escolar para el Uso Responsable del Celular y Dispositivos Electrónicos, el uso de estos aparatos solo estará permitido con fines pedagógicos, siempre que exista autorización expresa y supervisión directa del personal docente.

La normativa establece que queda prohibido utilizar celulares para chatear, grabar, tomar fotografías, acceder a redes sociales o jugar, ya que estas prácticas representan distracciones, interrumpen el proceso educativo y pueden generar conflictos entre el alumnado.

EL REGLAMENTO SEÑALA QUE:

El personal directivo deberá implementar mecanismos para vigilar y regular el uso adecuado de los dispositivos dentro del plantel.

deberá para el uso adecuado de los dispositivos dentro del plantel. El personal docente tiene la responsabilidad de evitar interrupciones durante las clases y abstenerse de permitir el uso indebido de celulares.

tiene la responsabilidad de evitar interrupciones durante las clases y abstenerse de permitir el uso indebido de celulares. Las y los estudiantes deberán usar los dispositivos electrónicos de forma responsable, únicamente con fines educativos y bajo autorización del docente.

La SEC indicó que esta medida busca aprovechar al máximo la jornada escolar, reducir conflictos entre alumnos, prevenir riesgos y recuperar el orden y la disciplina en los centros educativos.

La decisión ha generado diversas reacciones en la comunidad educativa, ya que, mientras algunos padres y docentes aplauden la iniciativa, otros cuestionan cómo impactará en la comunicación y dinámica diaria.

Lo cierto es que, a partir de ahora, el celular queda fuera de las aulas para el entretenimiento y solo tendrá lugar como herramienta educativa.