Sonora

Mejoran Malecón de Huatabampito

Construyen baños, palapas y carriles de desaceleración

Feb. 02, 2026
Con el apoyo del Gobierno del Estado, se está trabajando en la segunda etapa de la obra del Malecón de Huatabampito, que comprende 10 baños sanitarios y 10 palapas, informó el alcalde Alberto Vázquez Valencia.

Dijo que se espera una mayor afluencia de visitantes en la próxima Semana Santa, por lo que se realizan esa y otras acciones, como la de carriles de desaceleración, para mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso al lugar.

Señaló que de esta manera se atiende una de las principales demandas de las familias y de los turistas que visitan el Malecón, que podrán disfrutar mejor este espacio de sana diversión y esparcimiento.

Vázquez Valencia agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño todo su apoyo para seguir mejorando las condiciones de esta importante y emblemática obra, que está detonando el potencial turístico y consolidándose como un destino clave en el sur de Sonora.

"El Malecón ofrece infraestructura moderna, con amplios andadores para caminar o pasear en bicicleta, áreas verdes y mobiliario sustentable, para el descanso y la convivencia, bancas, iluminación ambiental, entre otros", resaltó.

"Y ahora, con los baños y otras mejoras, Huatabampito se fortalecerá como un destino familiar, ordenado y seguro, contribuyendo al desarrollo regional y a la generación de oportunidades para comerciantes y prestadores de servicios turísticos", añadió.

Además, Vázquez Valencia informó que, a la par de esos trabajos, el Ayuntamiento de Huatabampo, a través de Servicios Públicos, labora en acciones de limpieza, levantamiento de arena y regado de las palmas.

"También próximamente se trabajará en la rehabilitación de la calle de Huatabampito, en el área de las casas, además en lo referente a los estacionamientos", concluyó.

El Malecón de Huatabampito, inaugurado en marzo del 2025 con una inversión de más de 100 millones de pesos, tiene una longitud de 1.4 kilómetros

Raúl Armenta
Raúl Armenta

Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Cuento con más de 30 años de experiencia laboral, como reportero, columnista, corrector de estilo y editor, en medios impresos, radiofónicos y digitales, así como en áreas de difusión gubernamental.

