Mejoran Malecón de Huatabampito

Con el apoyo del Gobierno del Estado, se está trabajando en la segunda etapa de la obra del Malecón de Huatabampito, que comprende 10 baños sanitarios y 10 palapas, informó el alcalde Alberto Vázquez Valencia.

Dijo que se espera una mayor afluencia de visitantes en la próxima Semana Santa, por lo que se realizan esa y otras acciones, como la de carriles de desaceleración, para mejorar la seguridad vial y facilitar el acceso al lugar.

Señaló que de esta manera se atiende una de las principales demandas de las familias y de los turistas que visitan el Malecón, que podrán disfrutar mejor este espacio de sana diversión y esparcimiento.

Vázquez Valencia agradeció al gobernador Alfonso Durazo Montaño todo su apoyo para seguir mejorando las condiciones de esta importante y emblemática obra, que está detonando el potencial turístico y consolidándose como un destino clave en el sur de Sonora.

"El Malecón ofrece infraestructura moderna, con amplios andadores para caminar o pasear en bicicleta, áreas verdes y mobiliario sustentable, para el descanso y la convivencia, bancas, iluminación ambiental, entre otros", resaltó.

"Y ahora, con los baños y otras mejoras, Huatabampito se fortalecerá como un destino familiar, ordenado y seguro, contribuyendo al desarrollo regional y a la generación de oportunidades para comerciantes y prestadores de servicios turísticos", añadió.

Además, Vázquez Valencia informó que, a la par de esos trabajos, el Ayuntamiento de Huatabampo, a través de Servicios Públicos, labora en acciones de limpieza, levantamiento de arena y regado de las palmas.

"También próximamente se trabajará en la rehabilitación de la calle de Huatabampito, en el área de las casas, además en lo referente a los estacionamientos", concluyó.

El Malecón de Huatabampito, inaugurado en marzo del 2025 con una inversión de más de 100 millones de pesos, tiene una longitud de 1.4 kilómetros