Sonora

Se conmemora el día internacional de los mantos acuíferos

En Sonora hay 12 que están dentro del tratado Ramsar

Feb. 01, 2026
En Sonora hay doce humedales dentro del Sitio Ramsar, ubicados en municipios como Huatabampo, Álamos y Hermosillo, entre otros, informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), en el marco de la conmemoración del día internacional de los humedales, celebrada este 2 de febrero.

Ramsar es un tratado internacional aprobado el 2 de febrero de 1971 en la ciudad iraní de Ramsar, de ahí su nombre, enfocado a la conservación y uso racional de los humedales, y está formado por 119 países, entre ellos México que ocupa la segunda posición de países con mayor número de sitios Ramsar porque cuenta con 142, los cuales suman una superficie de 8 millones 657 mil 57 hectáreas.

En Plutaco Elías Calles se encuentra Agua Dulce; Huatabampo tiene los humedales de Yavaros – Moroncarit; Álamos tiene el ecosistema arroyo verde sierra de Álamos Río Cuchujaqui; en Guaymas está el Estero El Soldado; y en Hermosillo los humedales de la Laguna la Cruz.

Por otro lado, también hay casos donde se comparten las zonas como el sistema lagunar Agiabampo - Bacorehuis - Río Fuerte Antiguo que abarca Huatabampo Sonora y Ahome Sinaloa; Complejo Lagunar Bahía Guásimas - Estero Lobos pasa por San Ignacio Río Muerto, Guaymas y Empalme; los humedales de Bahía Adaír se cruza con San Luis Río Colorado y Puerto Peñasco.

Asimismo, el ecosistema Sierra de Ajos - Bavispe Zona de Influencia Cuenca Río San Pedro, se comparte con Santa Cruz, Cananea, Naco; Humedales de Bahía San Jorge ubicado entre Puerto Peñasco y Caborca; y el canal del Infiernillo y esteros del territorio Comcaac (Xepe Coosot) de Hermosillo y Pitiquito.

Este tipo de lugares son humedales protegidos por ser considerados cunas de diversidad biológica, es decir, son de los entornos más productivos del mundo, desempeñando un papel clave en la recarga de los mantos freáticos, la captación de carbono y la provisión de hábitats para diversas especies de flora y fauna, tanto endémicas como migratorias. Estos ecosistemas pueden formarse a partir de aguas subterráneas que brotan en manantiales o por la separación de aguas marinas en bahías y esteros.

