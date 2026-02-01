  • 24° C
Plan San Luis seguirá todo el mes de febrero

Es para salvaguardar a habitantes y viajeros que cruzan entre Agua Prieta y Janos

Feb. 01, 2026
El año pasado Protección Civil Sonora, reportó saldo blanco en operativo en operativo

La Unidad de Protección Civil del Estado, informó que continúan labores de prevención en el Puerto San Luis, para salvaguardar a habitantes y viajeros, destacando que permanecerán activos en la zona sin bajar la guardia durante todo el mes de febrero en caso de que se presente alguna nevada, informó Daniel Gámez Martínez, encargado de despacho de la dependencia.

El plan se realiza por la necesidad de coordinar los trabajos de atención a emergencias cuando se presentan heladas, nevadas y cristalización de la cinta asfáltica, mismas que ocasionan que la población en tránsito quede varada sin alimento, abrigo y servicios básicos, en la zona montañosa en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Cabe destacar que el Plan San Luis, se activa en la temporada invernal para vigilar la carretera que Agua Prieta y Janos para evitar algún accidente o bien auxiliar a quien lo necesite cuando transite en este tramo, por lo cual la dependencia aclaró que, debido al pronóstico del clima, permanecerán alertas durante todo el presente mes.

Gámez Martínez, destacó que este año se cuenta con gran preparación "para enfrentar de manera coordinada las emergencias relacionadas con las bajas temperaturas, en esa zona". Indicó que hasta el momento van 31 frentes fríos y se espera que sean 48 en total los que afecten la región.

Para reafirmar el compromiso, el personal de la coordinación de Sonora se reunió en el punto mencionado con autoridades municipales, estatales y federales de ambos Estados, para ultimar detalles del servicio que prestarán para enfrentar la temporada invernal 2026.

El año pasado debido a la tormenta invernal que registró caída de nieve al grado de cerrar algunos tramos carreteros como el de Agua PrietaJanos, donde se quedó varado un autobús de pasajeros llevando a cabo el rescate de diez personas, las cuales fueron trasladadas al municipio de Agua Prieta.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

