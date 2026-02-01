Plan San Luis seguirá todo el mes de febrero

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Unidad de Protección Civil del Estado, informó que continúan labores de prevención en el Puerto San Luis, para salvaguardar a habitantes y viajeros, destacando que permanecerán activos en la zona sin bajar la guardia durante todo el mes de febrero en caso de que se presente alguna nevada, informó Daniel Gámez Martínez, encargado de despacho de la dependencia.

El plan se realiza por la necesidad de coordinar los trabajos de atención a emergencias cuando se presentan heladas, nevadas y cristalización de la cinta asfáltica, mismas que ocasionan que la población en tránsito quede varada sin alimento, abrigo y servicios básicos, en la zona montañosa en los límites entre Sonora y Chihuahua.

Cabe destacar que el Plan San Luis, se activa en la temporada invernal para vigilar la carretera que Agua Prieta y Janos para evitar algún accidente o bien auxiliar a quien lo necesite cuando transite en este tramo, por lo cual la dependencia aclaró que, debido al pronóstico del clima, permanecerán alertas durante todo el presente mes.

Gámez Martínez, destacó que este año se cuenta con gran preparación "para enfrentar de manera coordinada las emergencias relacionadas con las bajas temperaturas, en esa zona". Indicó que hasta el momento van 31 frentes fríos y se espera que sean 48 en total los que afecten la región.

Para reafirmar el compromiso, el personal de la coordinación de Sonora se reunió en el punto mencionado con autoridades municipales, estatales y federales de ambos Estados, para ultimar detalles del servicio que prestarán para enfrentar la temporada invernal 2026.

El año pasado debido a la tormenta invernal que registró caída de nieve al grado de cerrar algunos tramos carreteros como el de Agua Prieta – Janos, donde se quedó varado un autobús de pasajeros llevando a cabo el rescate de diez personas, las cuales fueron trasladadas al municipio de Agua Prieta.