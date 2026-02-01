  • 24° C
Sheinbaum anuncia desde Guaymas que llevará ayuda humanitaria a Cuba, pese aranceles de Trump

La presidenta explicó que México enviará alimentos e insumos básicos mediante coordinación naval, mientras se analizan rutas con Washington

Feb. 01, 2026
Claudia Sheinbaum visitó San Carlos, Sonora, donde encabezó la inauguración del Museo Subacuático y realizó anuncios sobre acciones internacionales de carácter humanitario
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que el Gobierno federal prepara el envío de ayuda humanitaria a Cuba, en un contexto marcado por la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer aranceles a los países que suministren petróleo a la isla.

Durante un mensaje ofrecido este domingo, la mandataria explicó que la asistencia estará integrada por alimentos y otros insumos esenciales, los cuales serán recolectados y enviados con el apoyo de la Secretaría de Marina, mientras se buscan soluciones diplomáticas relacionadas con el tema energético.

AYUDA HUMANITARIA MIENTRAS AVANZAN GESTIONES DIPLOMÁTICAS

Sheinbaum señaló que el envío de productos básicos responde a una necesidad urgente de la población cubana y que, aunque el tema del petróleo se mantiene en el ámbito diplomático, México optó por actuar de inmediato en el plano humanitario.

Aclaró que no sostuvo conversaciones con el presidente Donald Trump sobre el suministro de a Cuba y que los aranceles fueron anunciados posteriormente. Ante este escenario, indicó que el Gobierno mexicano mantiene abiertas distintas vías de diálogo internacional para atender la situación sin afectar los principios de solidaridad y cooperación.

imagen-cuerpo

ANUNCIO REALIZADO DURANTE GIRA DE TRABAJO

El anuncio se dio en el marco de una jornada de actividades oficiales, en la que Sheinbaum también presentó avances del proyecto del puerto de Guaymas y abordó otros temas de infraestructura y movilidad, como la inauguración del tramo ferroviario que conecta Santa Fe con Observatorio, en la Ciudad de México.

La mandataria reiteró que la postura de México se basa en principios humanitarios y en el compromiso de apoyar a pueblos que enfrentan situaciones complejas, sin renunciar al diálogo como vía para la resolución de conflictos internacionales.

Fernanda Rodríguez
